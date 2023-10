¿Por qué Saw X funciona tan bien?

Sierra X es una película que solo funciona porque es el Décima película de la franquicia. Esta historia no podría haber sido contada ni el segundo o tercero Sierra película; si esta película existiera , solo podría venir ahora, y la franquicia está mejor por ello.

el Sierra La franquicia comenzó hace casi 20 años, en 2004, cuando los entonces poco conocidos cineastas James Wan y Leigh Whannell hicieron una fascinante y espantosa película de terror. misterio que fue encasillado por su violencia pero que en realidad era mucho más. Eso se volvió obvio con posteriores secuelas que eran básicamente como episodios de 90 minutos de televisión: una miniserie en curso y digna de un atracón, antes de que eso existiera. Las secuelas comenzarían inmediatamente después de los eventos de la película anterior, o a veces simultáneamente, y como resultado este mundo salvaje se volvió increíblemente popular. .

En el centro de Sierra es Jigsaw, el apodo de un brillante ingeniero llamado John Kramer (interpretado por Tobin Bell). Enfrentándose a la muerte por un cáncer terminal, John comienza someter a las personas a pruebas insondables destinadas a enseñarles valiosas lecciones de vida, pruebas que también las matarán o mutilarán de maneras cada vez más elaboradas. Es un personaje fascinante porque él mismo nunca comete los asesinatos. Deja que sus objetivos decidan cuánto quieren vivir.

Sin embargo, a pesar de su código moral único, John es el “chico malo” del Sierra películas. Muy pocas personas en Sierra Son “buenos chicos”, pero John es, al menos, la persona que la mayoría de la gente teme u odia por lo que hace. Él es Freddy, Jason, Michael, excepto que tiene corazón y mejores juguetes. John muere al final de Sierra III pero de todos modos aparece en casi todas las películas, principalmente en flashbacks.

Sierra X es una precuela ambientada entre los eventos de Sierra y Vi II. En la película, John viaja a México para someterse a una cirugía milagrosa ilegal que promete curar su cáncer. Sin embargo, pronto se da cuenta es una estafa y reúne a todos los involucrados para un poco de diversión en Jigsaw. La gran diferencia con Sierra X Sin embargo, especialmente en comparación con los primeros Sierra películas, es que aquí John es claramente el “buen tipo”. No es “bueno”; todavía está condenando a las víctimas a una muerte casi segura, pero La película nos hace simpatizar con él. Llegamos a ver la vida personal de John. Su hogar. Su tiempo libre. Sentimos y comprender sus esperanzas y sueños de tal vez vencer el cáncer. Y cuando John se da cuenta de que todavía va a morir, estamos tan enojados por es como él es.



Como resultado, Sierra X no es sólo un misterio de terror como las películas anteriores. Es una historia de terror y venganza donde el público aplaude y simpatiza con el asesino. Eso en sí mismo no es tan único, pero lo que lo hace destacar en Sierra es que se presenta como la décima entrega de la franquicia. Durante las últimas nueve películas y 20 años, los fanáticos han llegado a Amo a John Kramer, también conocido como Jigsaw. Lo odiabas y temías desde el principio, al igual que odiabas y temías a Freddy, Jason o Michael. Pero En entregas posteriores, comenzaste a apoyar a esos chicos y Sierra X lleva esto un paso más allá. Cambia completamente las tornas, utilizando no sólo la historia sino Sierra fandom y aprecio para su ventaja, convirtiendo al mal supremo en el héroe supremo.

Una película con Jigsaw como un héroe comprensivo no habría funcionado antes en la serie. No sabíamos lo suficiente sobre él y No se había sentido lo suficientemente cómodo con su personaje. Pero como la décima película, después de seis películas en las que básicamente ha estado ausente de la ¿Acción? Bueno, entonces funciona muy, muy bien.

Sierra X ya está en cines.

