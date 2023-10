Los propietarios de PlayStation 5 finalmente tendrán la oportunidad de transmitir juegos a su consola sin descargarlos, aunque el servicio todavía solo está disponible en PS5 y deberás pagar $160 al año para acceder a la función y a los pocos juegos disponibles para transmitir en el lanzamiento.

Sony primero presentó su beta de streaming en la nube a los jugadores en junio, pero no hemos oído nada sobre las pruebas iniciales de la compañía desde entonces. Es exclusivo para aquellos que pagan para suscripciones Plus Premium que agregaron primero pruebas de juegos y juegos de catálogo posterior para descargar. Todos los DLC y microtransacciones estarán disponibles para los jugadores a través de streaming, y los usuarios deberían poder tener una calidad de imagen relativamente buena a 4K o 1440p, así como 1080p y 720p, todo a 60 FPS con SDR y HDR.

En cuanto al sonido, la transmisión en la nube de PS5 tiene acceso a audio 5.1 y 7.1, así como a la El motor de audio 3D Tempest se presenta por primera vez con la última consola de Sony en 2020.

PlayStation Plus Premium - Presentamos PS5 Cloud Streaming

El nuevo lanzamiento de streaming llega solo unos meses después PlayStation subió el precio de Plus en todos los ámbitos. Los jugadores solían gastar $120 en Plus Premium, pero ahora el precio anual es de $160. La transmisión de PlayStation Plus estará disponible automáticamente para todos los suscriptores Premium a partir del 30 de octubre en Norteamérica. Los habitantes de Japón lo obtendrán a partir del 17 de octubre y en Europa el 23 de octubre.

“Cientos” de títulos ya disponibles en el catálogo Plus se podrán transmitir desde el principio, aunque la mayoría de ellos se lanzaron por primera vez en últimos tres o cuatro años. Estos títulos incluyen Spider-Man: Miles Morales, Horizonte Prohibido Oeste, Fantasma de Tsushima, además de juegos que ya tienen secuelas como Mortal Kombat 11, y Fila de Santos IV. Si esto no suena demasiado atractivo, podrás acceder a pruebas de juegos para títulos más recientes como El legado de Hogwarts, The Witcher 3: Caza salvaje, y El Protocolo de Calisto. Estas son descargas de tiempo limitado de entre una y cinco horas como una especie de demostración, y es decepcionante que Sony no haya hecho una oferta para transmitir completamente nuevos lanzamientos.

Si posee algunos títulos recientes seleccionados, como el Residente Evil 4 rehacer y Dios de la guerra: Ragnarok, luego podrás transmitirlos también. Aún así, la selección de juegos para comenzar es decepcionante, especialmente en comparación con lo que Microsoft ha estado haciendo. . La beta de transmisión de Xbox GamePass tiene algunos juegos más nuevos o recientes en circulación como Un cuento de plaga: Réquiem. Si bien está igualmente lleno de títulos más antiguos de la era Xbox 360 y posteriores, Microsoft ha estado más dispuesto a ofrecer títulos exclusivos, la mayoría recientemente el éxito de taquilla Campo estelar.

Game Pass también es capaz de transmitir a PC y teléfonos Android, algo que PlayStation no tendrá en el lanzamiento. La mitad de lo que hace streaming tan atractivo es la posibilidad de jugar sin necesidad de comprar hardware costoso (aunque necesitarás una conexión a Internet decente para no riesgo de retraso o interrupciones indebidas).

Sony puede estar intentando atraer a los usuarios a nuevas membresías Premium, ya que ahora tiene una versión más delgada de la PlayStation5 saldrá a la venta más tarde en noviembre. Aunque Sony también tiene un nuevo “reproductor remoto” llamado PlayStation Portal a la venta En esta temporada navideña, no tendrá la capacidad de transmitir juegos de forma nativa. En cambio, el Portal puede jugar juegos a través de wifi a través de un Acceso remoto a PlayStation. Además, no tendrá ninguna conexión Bluetooth, sino que dependerá del PlayStation Link, propiedad de Sony, para conectarse a nuevos Auriculares y auriculares de la marca Sony.

