By

Hacía mucho que no escribíamos sobre la pandemia de Covid, pero no porque se haya ido, sino porque ahora al menos es menos letal . La nueva variante de la enfermedad se llama BA.5 y trae bajo el brazo un síntoma que no estaba asociado a sus predecesoras: sudores nocturnos.



Por supuesto, estamos en pleno julio y los sudores nocturnos son algo que acompaña a buena parte de la población. Sin embargo, si además de cocerte en tu jugo por las noches tienes otros síntomas más reconocibles como tos, dolor de cabeza o mocos quizá harías bien en hacerte una PCR solo para descartar. Otros síntomas que antes eran habituales en la enfermedad como la dificultad para respirar, la pérdida del sentido del olfato o la fiebre ahora son menos comunes con las nuevas variantes.

El profesor de bioquímica del Trinity College de Dublin Luke O’Neill desgranaba los nuevos detalles de la variante BA.5 en una reciente entrevista a NewsTalk. La nueva subvariante BA.5 puede sonarte desconocida, pero se ha convertido en la dominante junto a su prima, la BA.4. Ambas son descendientes de la variante Omicron, conocida por ser más cntagiosa, pero por tener un cuadro clínico de menor gravedad.

Advertisement

De hecho, la capacidad para evadir el sistema inmune de las personas e infectarlas es el punto fuerte de estas nuevas variantes. Los cambios genéticos del virus lo han hecho menos letal, pero más contagioso. De hecho, es la variante que más probabilidades tiene de reinfectar a una persona que ya ha contraído la enfermedad antes.

Los sudores nocturnos son un síntoma creciente, pero sobre el que aún hay pocos datos estadísticos. En el top de síntomas de la variante BA.5 siguen estando los mocos, el dolor de cabeza, los estornudos, la garganta irritada y la tos persistente. [IFL Science]