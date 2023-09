Your Favorite TikTok Dietitian Might Be Paid Off by Big Food

TikTok es la próxima generación de información, para bien o (normalmente) para mal. Un nuevo informe revela que algunos de los principales dietistas de TikTok son siendo recompensado por la industria alimentaria para formar los hábitos alimentarios de los espectadores.

el informe proviene del Washington Post, que se asoció con la sala de redacción sin fines de lucro The Examination para, bueno, examinar a dietistas populares de TikTok y descubrió que docenas de Estos influencers estaban vendiendo mensajes de las industrias de alimentos, bebidas y suplementos. En particular, el Post señala una campaña que fue impulsada TikTok usando el hashtag #safetyofaspartame. Durante esta campaña, a los creadores de TikTok les gusta Steph Grasso, cara harbstreet, y María Ellen Phipps instaron a sus seguidores a no preocuparse por los efectos del edulcorante artificial después de la Organización Mundial de La Salud publicó una guía de peligros al este primavera y verano. Sin embargo, estos influencers no revelaron claramente que fueron pagados por el grupo de lobby conocido como American Beverage, que representa a los me gusta. de Coca Cola y PepsiCo.

“Los dietistas y nutricionistas registrados en los que confiamos compartieron sus propias opiniones informadas al comunicar los hechos a sus audiencias y fueron sinceros sobre el pago”, dijo al Washington Post el portavoz de American Beverage, William Dermody.

Sin embargo, el dinero no se detiene en el aspartame. El informe encontró que algunos dietistas en Canadá fueron pagados por el Instituto Canadiense del Azúcar, que vuelto a publicar contenido de esos dietistas a su propia página de Instagram. El Canadian Sugar Institute es una organización sin lucro que recibe financiamiento de productores de azúcar en el país. Una de esas personas, Lindsay Pleskot, publicó un video diciéndole a sus espectadores, en tono irónico, que la mejor manera de cortar el azúcar era con dientes o un cuchillo, pero no fuera de su dieta. Según el Washington Post, Pleskot mencionó originalmente que el video era un anuncio en la descripción, pero solo confirmó Fue con el Instituto Canadiense del Azúcar después de ser confrontada en su sección de comentarios.

Grasso, Harbstreet, Phipps y Pleskot no respondieron de inmediato a la solicitud de Gizmodo de comentar sobre su participación. Los influencers investigados en el informe no revelaron cuánto les habían pagado exactamente, pero aquellos contactados por el medio indicaron que sí. Estaba en el estadio de unos pocos miles a decenas de miles de dólares por publicación dependiendo de su número de seguidores. Este fenómeno ilustra un problema importante con el contenido de producción propia que ofrece consejos o realiza periodismo: payola. Autoproclamados dietistas, críticos de cine y periodistas, por ejemplo, en plataformas como TikTok pueden aceptar libremente pagos de organizaciones y empresas sobre las que pueden informar. Los creadores también enfrentan pocos o ningún recurso, lo que permite que la información errónea y las opiniones guiadas lleguen a corren rampantes entre sus millones de seguidores.

Update September 15 9:40 a.m. ET: This article was updated to include comment from Pleskot.

