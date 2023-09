¿Tienes problemas para encontrar el amor de tu vida en Tinder? No profundices ni trabajes en ti mismo, solo desembolsa más de $500 cada mes a la plataforma para encontrar tu alma compañera.

Tinder recientemente anunciado that it will

estará lanzando una membresía ultra premium para sus usuarios más activos por el bajo precio de varios cientos de dólares cada mes, informes Bloomberg. El programa se llama Tinder Select y es solo por invitación. El medio informa que solo la parte más activa del usuario de la plataforma Se seleccionó una base, aproximadamente el 1%, para unirse. Si bien las invitaciones ya se enviaron, la empresa supuestamente abrirá solicitudes de forma continua. base de aceptación. Tinder Select incluirá funciones solo para miembros como capacidades mejoradas de búsqueda, emparejamiento y conversación. Tinder no respondió de inmediato a la solicitud de Gizmodo de comentar sobre más detalles sobre las funciones.

“Sabemos que existe un subconjunto de usuarios altamente comprometidos y activos que priorizan formas más efectivas y eficientes de encontrar conexiones, y por eso, realizamos extensas pruebas y comentarios con esta audiencia durante los últimos meses para desarrollar una oferta completamente nueva”.

Mark Van Ryswyck, director de producto de Tinder, dijo a Bloomberg.

Tinder es propiedad de Match Group, la misma empresa detrás de Hinge, Match.com, OkCupid y Plenty of Fish, por ejemplo. El director ejecutivo de Match Group, Bernard Kim, dijo que Tinder Select es una apuesta para competir con sus rivales, según Bloomberg. De manera similar, el presidente de la compañía Gary Swidler dijo en una conferencia hace unas semanas que espera que Tinder Select atraiga a una pequeña porción de usuarios a la plataforma. Dado el alto precio, sus apuestas probablemente no estén muy lejos. Cobrar a los usuarios por una aplicación de citas no es nada nuevo, pero sí pone en duda quién en realidad está escogiendo a su pareja: usted o una corporación sin rostro.

está escogiendo a su pareja: usted o una corporación sin rostro. Bisagra le dijo anteriormente a Gizmodo que “[no] retiene posibles coincidencias a los usuarios” en el sentido de prohibir en la sombra a aquellos que buscan amor. A pesar de esto, Hinge Los usuarios frecuentemente señalarán a Rose Jail como prueba de lo contrario. Rose Jail es una jerga en la que la aplicación bloquea sus más probables coincide detrás de un nivel al que solo puedes acceder enviándoles una rosa digital. Los usuarios de Hinge obtienen una rosa gratis cada semana