Que estamos engorrinando la atmósfera de nuestro planeta hasta extremos peligrosos es un hecho, pero es uno de esos hechos que a veces no es fácil de apreciar a simple vista. Este vídeo de MetaB all Studios da una idea muy buena sobre qué tamaño tiene exactamente la bolsa de basura (en este caso de CO2) de cada país.



Lo que Á lvaro, el diseñador de las estupendas comparativas de MetaBallStudios, ha hecho es convertir los millones de toneladas de CO2 que emite cada país en esferas sólidas que pueden visualizarse mucho mejor, en este caso sobre una vista aérea de Londres.

Los datos para la infografía están tomados de la página Our World in Data, y corrresponden a las emisiones de 2019. Ahora imagina esas esferas de CO2 arrojadas a la atmós fera... cada año. O no te lo imagines, porque al final del vídeo hay una esfera con toda la contaminación de CO2 que hemos emitido desde 1750 hasta ahora. Ni siquiera están todos los países. El creador ha elegido los que él cree que son más representativos.

Es comprensible que países más grandes tengan mayores emisiones de CO2, pero hay algunos casos realmente sorprendentes como el de Japón, que pese a ser increíblemente reducido en superficie tiene una de las mayores esferas de porquería. Y tú país, ¿ en qué puesto está? [MetaBallStudios]