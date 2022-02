By

Una situación de rehenes se llevó a cabo en la tarde del martes 22 de febrero en una de las tiendas más grandes de Apple en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, y afortunadamente nadie resultó herido. Un hombre de 27 años de edad entró a la tienda Apple Store ubicada en la localidad de Leidseplein y tras disparar un arma y asegurar que llevaba una bomba, procedió a tomar rehén a un cliente de la tienda, aunque otras personas se escondieron en un armario, aparentemente sin el conocimiento del ladrón y secuestrador.

Imágenes compartidas por el medio neerlandés Het Parool muestran al secuestrador frente a su víctima, el rehén esposado con las manos en la espalda. Según reportajes locales, el hombre realizó varias solicitudes a lo largo de las aproximadamente 6 horas que duró el secuestro, incluyendo 200 millones de dólares en criptomonedas y la posibilidad de escapar a salvo de la tienda, que de cumplirse, dejaría en libertad al rehén.

Pero las cosas no salieron como el secuestrador lo podría haber estado esperando, y afortunadamente, ni el rehén ni las otras personas atrapadas en la tienda salieron heridas (en la Apple Store había muchas otras personas al momento de comenzar el intento de robo y secuestro, pero lograron escapar rápidamente). El ladrón solicitó agua a la policía, aproximadamente a las 10:45 de la noche en horario local, y la policía le envió el agua con un robot, momento en que el sospechoso aprovechó para intentar escapar. Los oficiales, que durante las últimas horas había estado en negociaciones e intentando detener al sospechoso, aprovechó esta oportunidad para perseguirlo en la calle y, tras verificar que el rehén también había corrido fuera de la tienda, arrollaron al sospechoso con un auto blindado y después verificaron con un robot que no contaba con una bomba, solo pretendía. El hombre fue arrestado y llevado al hospital, según declaraciones de la policí a , y todas las víctimas se encuentran a salvo. Por su parte, Apple aún no ha realizado ningún comentario oficial al respecto del suceso. [Het Parool vía Verge / Bloomberg]