Invasión logra robarse nuestra atención desde su primer tráiler oficial. Se trata de la nueva serie de ciencia ficción de Apple TV+ que, como su nombre bien lo indica, verá a la humanidad enfrentarse a una posible amenaza extraterrestre. Aquí está su tráiler.

Apple TV+ aún es un servicio de streaming joven, pero ya cuenta con algunas joyas muy interesantes en materia de contenido original, series propias, como es el caso de For All Mankind y The Morning Show, por ejemplo (y en el futuro estrenarán una serie de Fundación, la obra de Asimov). Invasión promete ser otra apuesta interesante que al menos nos hará ver algunos episodios para saber, exactamente, ¿qué está pasando en su historia?

Porque en el tráiler podemos ver a actores como Sam Neill y Shamier Anderson vivir sus vidas tranquilas, comunes, pero suponiendo que algo está mal, que algo se acerca, hay alguna amenaza a su alrededor. Esa amenaza se puede ver muy brevemente casi al finalizar el tráiler, y parece que la humanidad tendrá que defenderse .

Invasión se estrena el 22 de octubre en Apple TV+. La serie ha sido creada por Simon Kinberg, guionista de varias películas de X–Men y de la reciente serie de The Twilight Zone, junto a David Weil, creador de la serie Hunters.

Este es el póster oficial de la serie