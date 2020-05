Filed to:

Los hackers están haciendo de las suyas en GTA Online para PC. Imagen : Rockstar Games.

Recientemente Epic Games regaló una copia digital para PC del exitoso juego Grand Theft Auto V a todos los usuarios de su tienda virtual, Epic Games Store. Pero con la llegada de incontables nuevos jugadores a GTA V y GTA Online para PC, los hackers también están haciendo de las suyas.



Así lo han reportado muchos jugadores en plataformas como Reddit y en las redes sociales. Básicamente, las cosas se han salido de control para Rockstar Games, responsables del juego, y no han podido controlar a todos los modders y hackers que están llenando las sesiones del juego online de objetos aleatorios, personajes no jugables (NPC) y, en general, cosas muy extrañas como robots gigantes hechos de tanques y aviones. Sí, lo has leído bien.

En general, muchos servidores del juego para PC se han llenado de usuarios de este tipo que están alterando el juego.

Un cementerio de aviones hecho por un modder. Captura de pantalla : Rockstar Games ( Reddit

También hay quienes han visto una especie de mecha o robot gigante hecho de tanques y aviones. Captura de pantalla : Rockstar Games ( Reddit

Los jugadores tradicionales del juego, evidentemente, se están quejando. Y es que entrar a un servidor solo para encontrar que está siendo modificado por modders y hackers puede afectar su experiencia de juego y, en general, sus partidas. Las quejas de los jugadores se centran en que pareciera que Rockstar no ha logrado hacer lo suficiente para controlarlos hasta ahora.

GTA Online es un juego que suele estar bajo la mira de los hackers, y Rockstar, del mismo modo, suele banearlos para evitar que continúen alterando las partidas y los servidores. Sin embargo, esta vez la afluencia de hackers es tan grande que podría estar siendo todo un reto para Rockstar solucionarlo. El problema puede ser tan grave que algunos jugadores están siendo afectados incluso cuando acceden al modo single player (campaña para un solo jugador) de GTA V, siempre y cuando anteriormente hayan estado conectados a un servidor de Rocktar alterado.

Así que, si estás intentando jugar GTA Online en PC pero te encuentras con pilas de aviones y mechas robots gigantes, ten paciencia, que más pronto que tarde Rockstar debería solucionarlo. [Reddit vía Kotaku]