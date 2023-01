We may earn a commission from links on this page.

Las imágenes que vemos a continuación son ciertamente tristes. En la secuencia, apreciamos el solitario paso de Kiska, una orca, la última de un parque temático, que lleva más de 10 años viviendo aislada en cautiverio.



Para ser más exactos, la orca ha estado en cautiverio desde 1979, la última del parque MarineLand que ha sobrevivido a todos sus compañeros de tanque, incluidas sus 5 crías.



MarineLand era un zoológico temático y parque de atracciones de Ontario donde Kiska ha llegado a ser conocida como la “orca más solitaria del mundo”, una que vive en condiciones “equivalentes a la tortura”. La cria tura fue capturada por primera vez en el mar de Islandia en octubre de 1979, y ha sobrevivido sola en el tanque durante los últimos 11 años. Según los expertos:



En estas condiciones, las orcas exhiben una amplia gama de comportamientos anormales y, a menudo, mueren a una edad temprana de infecciones y otras condiciones de salud que son poco comunes en un entorno salvaje.

A drone was flown over MarineLand and their last surviving orca, Kiska. The footage is heartbreaking

Un estudio del año 2019 sugiere que las orcas son seres muy inteligentes y sociales y tienen uno de los cerebros más grandes y complejos del reino animal, lo que hace que su supervivencia en entornos artificiales sea extremadamente difícil. Según uno de los autores del trabajo:



Durante años, Kiska ha exhibido una estereotipia, un comportamiento repetitivo anormal, que consiste en nadar hacia una parte particular de su recinto golpeando su cuerpo, lo que sugiere estrés crónico y posible daño neuronal en partes específicas de su cerebro. El bienestar de Kiska es bastante pobre y durante sus años de cautiverio tuvo cinco hijos, y todos fallecieron a edades tempranas. Esa experiencia para ella probablemente fue extremadamente traumática, ya que los lazos familiares, especialmente entre madres e hijos, son extremadamente estrechos e importantes para las orcas.

Advertisement

A lo largo de los años, la orca también ha perdido todos sus dientes y se ha observado que nada en círculos en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de su tanque vacío, lo que, según los expertos, es indicativo del “peor estado de cualquier orca cautiva”.



Por cierto, el gobierno canadiense aprobó en 2019 una legislación para prohibir la cría, y comercio de cetáceos con fines de entretenimiento. [YouTube]