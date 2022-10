By





¿Has intentado entrar a tu cuenta de Instagram en las últimas horas o minutos, y la red social te ha dicho que has sido suspendido? No estás solo. La compañía detrás de la plataforma ha anunciado que han detectado un problema que ocasiona este error, y están trabajando en solucionarlo.

Las víctimas de este problema se dividen en dos grupos: aquellos que no pueden iniciar sesión en su cuenta de Instagram, y aquellos que la red social les ha avisado que su cuenta ha sido “suspendida”, y no es posible realizar un reclamo debido a que, por supuesto, no es una suspensión real sino un problema. Usuarios de Instagram con cientos, miles y docenas de miles de seguidores por igual se han visto afectados, y ha cundido el pánico.

Pero la compañía ya anunció que están trabajando en solucionarlo, y piden disculpas por los problemas. Algunos usuarios que sí han podido acceder a la plataforma también mencionaron que han visto que su cuenta de seguidores ha disminuido a un paso acelerado. Por supuesto, esto podría ser debido a que todos esos seguidores en realidad están suspendidos debido al problema. Incluso la propia cuenta oficial de Instagram en la red social ha perdido 1 millón de seguidores. Tengamos paciencia, con suerte, la red social solucionará el problema en el transcurso del día y podremos volver a entrar a ver videos de perritos (o de gatitos, si eres de esos), comida y memes, entre otras cosas.