Las hormigas locas leonadas invasoras se están extendiendo salvajemente en el sur de los Estados Unidos, pero estos insectos problemáticos parecen haber encontrado su pareja en la forma de un patógeno fúngico altamente infeccioso. Los científicos ahora están utilizando este hongo natural para combatir las poblaciones de hormigas locas, con un éxito sorprendente.



Una nueva investigación en Proceedings of the National Academy of Sciences afirma que el patógeno microsporidiano Myrmecomorba nylanderiae es un medio seguro, efectivo y natural para frenar la propagación de las hormigas locas. En un comunicado de prensa de la Universidad de Texas en Austin, Edward LeBrun, autor principal del estudio e investigador del Programa de Investigación de Especies Invasoras de Texas en el Laboratorio de Campo Brackenridge, dijo que el patógeno fúngico tiene “gran potencial para la protección de hábitats sensibles con especies amenazadas o áreas de alto valor de conservación”.



Originaria de América del Sur, la hormiga loca leonada (Nylanderia fulva) se ha estado extendiendo por los estados del sur de EE. UU. de Texas, Mississippi, Florida y Louisiana durante la mayor parte de las dos décadas. Las hormigas son perjudiciales para las poblaciones de insectos, arañas, ciempiés, crustáceos e incluso algún que otro mamífero; Se sabe que las hormigas ciegan a los conejos bebés al expulsarles un ácido en los ojos. Son una amenaza ecológica, pero también una amenaza para la infraestructura humana. Las hormigas locas son famosas por enjambrar y dañar las unidades de aire acondicionado y otros equipos eléctricos.



De manera frustrante, las hormigas locas leonadas no responden a los insecticidas convencionales, lo que las hace difíciles de manejar. Escriben los científicos en su estudio: “Los insectos sociales invasores se encuentran entre los organismos invasores más dañinos y han demostrado ser universalmente intratables para el control biológico”.



Pero fue hace unos ocho años que LeBrun comenzó a notar algo inusual: se descubrió que un número sorprendente de hormigas locas leonadas tenían el abdomen agrandado e hinchado con grasa. Al investigar esto más a fondo, él y sus colegas identificaron la causa como esporas de un grupo de patógenos fúngicos conocidos como microsporidios. Este hongo infeccioso secuestra las células grasas de las hormigas locas leonadas, convirtiéndolas en verdaderas fábricas de esporas.



La fuente de este misterioso patógeno aún no se conoce. Las hormigas podrían haberlo traído de América del Sur o haberlo contraído de otros insectos. Independientemente, los científicos comenzaron a notar estas infecciones en gran parte de Texas, lo que provocó un estudio de varios años para investigar más a fondo. De 2012 a 2018, el equipo tomó muestras repetidamente de 15 poblaciones locales de hormigas locas leonadas en el estado. Como aprendieron, los e fectos de M. nylanderiae son devastadores, por decir lo menos. Todos los sitios encuestados sufrieron disminuciones dramáticas en la población, y el 62% simplemente fueron borrados.



Eso es intenso: los patógenos infecciosos no suelen ser tan brutales. Normalmente, las poblaciones infectadas pasan “por ciclos de auge y caída a medida que la frecuencia de la infección aumenta y disminuye”, dijo LeBrun. En términos de explicación, las disminuciones en las poblaciones locales “ocurrieron principalmente durante el invierno”, como escribieron los científicos en su estudio. “Quizás el colapso de la población surge porque la vida útil de la población de trabajadores infectados es insuficiente para cerrar la brecha en la producción de cría de invierno”, escribieron, y agregaron que la “disminución de fragmentos de colonias en el laboratorio respalda esta hipótesis”.



Es importante destacar que el hongo parece exclusivo de las hormigas locas leonadas y no parece afectar a otras hormigas o artrópodos. Es por esa razón que LeBrun y sus colegas esperan usar el hongo como un agente de control biológico específico. El equipo probó exactamente esto en 2016 en el Parque Estatal Estero Llano Grande en Weslaco, Texas, que había sido invadido por las hormigas. “Tuvieron una infestación de hormigas locas, y fue apocalíptica, ríos de hormigas subiendo y bajando de cada árbol”, explicó LeBrun en el comunicado de la universidad. “No estaba realmente listo para comenzar esto como un proceso experimental, pero es como, está bien, vamos a intentarlo”.



Para el experimento, los científicos recolectaron hormigas locas infectadas con M. nylanderiae y las llevaron a Estero. Como bombas de relojería, las hormigas infectadas fueron llevadas a los sitios de anidación en el parque estatal. Se usaron perros calientes para atraer a las hormigas locales no infectadas, lo que facilitó la fusión de las dos poblaciones. Los resultados fueron profundos, y el patógeno fúngico finalmente se extendió por toda la población de hormigas locas en el parque estatal La cantidad de hormigas locas se redujo prácticamente a nada después de dos años, y las especies nativas ahora están regresando a Estero. “Por el contrario, las poblaciones no infectadas [de hormigas locas] no mostraron tendencia a disminuir durante un período similar”, según el documento.



Los científicos repitieron este experimento en un área cerca de Convict Hill en Austin y con los mismos resultados. En ambos sitios, “la carga promedio de enfermedad de los nidos infectados aumentó exponencialmente durante el período de propagación del patógeno y la disminución de la población de N. fulva”, y las poblaciones de hormigas locas “se redujeron a la extinción local luego del establecimiento generalizado del patógeno”, dijo el documento.

Se planean más experimentos para finales de este año en otros lugares de Texas, en lo que es un desarrollo muy alentador. Casi parece demasiado bueno para ser verdad: un agente de biocontrol natural que no parece ser dañino fuera de su efecto sobre las hormigas locas. Esperemos que los resultados sigan siendo positivos y que los conservacionistas finalmente tengan una herramienta eficaz a su disposición para combatir estas hormigas altamente problemáticas.