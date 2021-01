Captura de pantalla : YouTube ( Other

Se puede ser monje budista y youtuber, y el ejemplo lo tenemos en el canal de Kossan1108, quien lo mismo versiona un tema de los Beatles, uno de Metallica o se arriesga con un cover del mismísimo Thunderstruck de AC/DC.



Lo cierto es que el mítico tema de AC/DC se ha convertido de un tiempo a esta parte en una de las canciones más versionadas en la red. Que sepamos, existen versiones interpretadas por un bebé, con el instrumento tradicional coreano (el gayageum), versiones de grupos finlandeses con gaitas o como veremos a continuación, con un toque o clímax más bien meditativo.



Como decíamos al comienzo, Kossan1108, cuyo nombre real es Kazutaka Yamada, se ha mantenido ocupado durante el último año, filmándose a sí mismo tocando versiones de canciones como All my loving de The Beatles o el Enter Sandman de Metallica:





En la versión de AC/DC recientemente subida comienza con un ritmo de tambor meditativo antes de que el monje budista de rienda suelta intentando recrear la voz original de Brian Johnson. Luego llega al clímax con un gong justo antes de la marca de los cinco minutos. Los últimos tres minutos del video se dedica a la meditación.

Veamos la pieza:

Al parecer, Kazutaka reside en Tokio, aunque anteriormente vivió en Nueva York, donde se había convertido en una figura familiar en Manhattan, patinando a través del tráfico hasta el Museo Metropolitano de Arte, espacio donde cantaba las mismas cuatro líneas de una oración budista durante horas y horas.



Como le dijo al New York Times en una entrevista de 2007, “creo que en algún momento la gente necesita calmarse. Y creo que mis cánticos funcionan para eso”. [YouTube, New York Times]