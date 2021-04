Foto : Dr. Alan Titus / Bureau of Land Management / Dominio Público

¿La idea de que te persiga un Tyrannosaurus Rex no te resulta muy inquietante? ¿Qué tal si en lugar de uno imaginas a un grupo de estos gigantescos carnívoros? Un nuevo descubrimiento sugiere precisamente eso. El enésimo error de Jurassic Park es pintar al T-Rex como un depredador solitario.



El estudio se ha realizado a partir de restos fósiles hallados en un valle cercano al Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante, en Utah. El yacimiento fue descubierto por el paleontólogo Alan Titus en 2014, y contiene los huesos de un número indeterminado de tiranosaurios pertenecientes a una subespecie de estos depredadores denominada Teratophoneus curriei en honor al experto en tiranosaurios Philip Currie . El nombre de la especie significa literalmente “asesino monstruoso” y básicamente son tiranosaurios con algunas diferencias en la forma del cráneo.

El caso es que la cantidad y proximidad de huesos de diferentes ejemplares (algunos más jóvenes, otros adultos) llamó la atención del equipo de paleontólogos dirigido por el Dr. Titus. En paleontología, el hecho de encontrar huesos de diferentes animales de una misma especie en el mismo lugar no tiene por qué significar que esos animales vivían juntos. Los restos pueden haberse movido de su sitio debido a procesos geológicos normales (como la corriente de un río o un glaciar). Incluso aunque los animales murieran allí, eso no quiere decir que lo hicieran al mismo tiempo. Es el caso de los pozos de brea en los que a menudo perecen diferentes animales en diferentes momentos.

Foto : Dr. Alan Titus / Bureau of Land Management / Dominio Público

Ninguna de las evidencias físicas era concluyente en uno u otro sentido, así que los investigadores recurrieron al análisis geoquímico de las muestras. Concretamente examinaron las trazas de 17 elementos químicos conocidos como tierras raras. Los resultados del análisis sugieren que los ti ranosaurios no solo se fosilizaron juntos. También murieron al mismo tiempo .



Pudiera ser que los animales simplemente se agruparan debido a una escasez de recursos, pero los investigadores tienen la teoría de que murieron en grupo porque vivían y cazaban en grupo de una forma no muy diferente a como hoy sabemos que lo hacían otras especies de dinosaurios terópodos como los velocir aptores. De hecho no es la primera evidencia que apunta en esa dirección. Cada vez hay más indicios que hacen sospechar que los tiranosaurios, pese a su espectacular tamaño, no eran animales solitarios, sino depredadores gregarios y carnívoros sociales como los lobos o los leones hoy en día.

El estudio no es concluyente. Aún podría haber otras explicaciones al yacimiento encontrado en Utah, pero desde luego abre una puerta muy interesante sobre el comportamiento de esos pollos gigantes que a menudo llamamos Tyrannosaurus. [Bureau of La nd Ma nagement vía IFL Science]