2022 sin duda es un año interesante para El señor de los anillos. No solo se estrena la nueva serie The Lord of the Rings: The Rings of Power, la serie más costosa que ha hecho Amazon Prime Video hasta la fecha, sino que también hay varios videojuegos en desarrollo. Uno de ellos llegará a dispositivos móviles, y su nombre es The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth.

Desarrollado por Electronic Arts (EA) en conjunto con Middle-earth Enterprises, el nuevo Heroes of Middle-earth es un juego de tipo RPG coleccionable y free to play, lo que podría significar que el título será gratuito pero, por supuesto, tendrá sistemas de monetización basados en la colección de objetos o personajes, al estilo de otros títulos para móviles similares.



Por ahora se conocen pocos detalles del juego. EA ha anunciado que estará basado en la Tierra Media creada por J.R.R. Tolkien, con “una historia inmersiva, combate por turnos, un amplio elenco de personajes y sistemas o mecánicas de colección”, en un juego con aspectos sociales y competitivos. Entre los personajes veremos a algunos que formaron parte de la trilogía de novelas de El señor de los anillos y también a personajes de El Hobbit y otras historias de Tolkien.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth por ahora no tiene fecha de lanzamiento, pero para este año al menos podemos esperar jugar a The Lord of the Rings: Gollum, un juego para PC y consolas protagonizado por uno de los personajes más míticos de la Tierra Media, que se desarrolla antes de los acontecimientos de El señor de los anillos. [ví a IGN]