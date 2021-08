By

¿Llamar por teléfono o enviar un mensaje de texto incluso estando sin cobertura? Si el reputado analista de Apple Ming-Chi Kuo está en lo cierto, será algo que se pueda hacer con el iPhone 13 gracias a un nuevo router interno capaz de conectarse a satélites de órbita baja.



La telefonía satelital directa no es algo nuevo en absoluto, pero normalmente se ha mantenido separada de las redes 3G, 4G o 5G por una buena razón: aunque su cobertura es mucho mayor, su velocidad de conexión es mucho más lenta, por lo que se ha reservado a dispositivos de uso profesional en áreas remotas.

Según el rumor, Apple habría llegado a un acuerdo con la empresa de telecomunicaciones vía satélite Globalstar. Tiene sentido porque la tecnología de comunicaciones que soporta la banda de frecuencias n53 de Globalstar ha sido la elegida por Qualcomm para su nuevo Router 5G X65, que se supone que será el que llevará el iPhone 13 según este rumor.

El dato, no obstante, tiene tantas zonas oscuras que quizá sea mejor tomarlo con una pizca de escepticismo. El problema no es tanto tecnológico, sino de gestión. Las redes de telefonía satelital son caras y no está claro como va a hacer Apple para ofrecer ese servicio a sus usuarios sin coste adicional. Ming-Chi Kuo apunta que la manera más sencilla de hacerlo es llegar a un acuerdo con las operadoras para que estas creen un plan de comunicaciones exclusivo para el iPhone 13 que incluya el servicio de Globalstar, pero eso va a obligar a sentarse a firmar acuerdos a mucha gente. Como poco, y si el rumor es cierto, tie ne pinta de que estará restringido a las operadoras estadounidenses durante bastante tiempo.

Kuo insiste en que las conexiones vía satélite están muy integradas ya en la estrategia futura de la compañía, y que el iPhone 13 no será el último dispositivo en contar con esta conectividad. También se extenderá a las gafas de realidad aumentada, al coche eléctrico y a otros accesorios. [Macrumors]