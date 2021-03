Un youtuber sube un vídeo incumpliendo la ley y se queja al recibir 18 cargos criminales

Captura de pantalla : Street Speed 717 / YouTube

La destrucción de vehículos es una tendencia popular en YouTube. Los youtubers destruyen vehículos en perfecto estado para obtener millones de visitas y mucho dinero. Ahora un youtuber enfrenta 18 cargos criminales tras destruir presuntamente el medio ambiente para uno de sus vídeos.



Advertisement

Street Speed ​​717 es un canal de motor popular dirigido por Michael Hyssong. En él encontrarás muchas carreras callejeras, modificaciones de coches cuestionables y una sorprendente cantidad de destrucción vehicular. Estas travesuras aparecieron en el radar de la Comisión de Pesca y Barco de Pensilvania y presentó 18 cargos penales contra Hyssong por las acciones descritas en sus vídeos:

Hyssong dice estar sorprendido por los cargos ya que hecho cosas ilegales en su canal durante años sin problemas. Vaya argumento.

La lista de cargos es bastante larga: Hyssong está acusado de dos cargos de alteración de las vías fluviales y cuencas hidrográficas, cuatro cargos de uso indebido de la propiedad y las aguas, seis cargos de tirar basura cerca de las aguas y seis cargos de contaminación de las aguas. Son cuatro delitos sumarios de segundo grado, seis delitos sumarios de primer grado y ocho cargos de delitos menores de tercer grado. Hyssong dice que estos cargos lo castigarían al mismo nivel que un conductor ebrio.

Hyssong parece pensar que la PFBC se ha fijado en él por su vídeo del salto con una Ram 1500 TRX. Sin embargo, el canal está lleno de vídeos de él aparentemente haciendo lo que PFBC alega que hizo. Por ejemplo, el cargo por uso indebido de la propiedad y las aguas define un cruce de arroyo ilegal:

(6) Hacer funcionar cualquier vehículo, excepto vadear de la manera más directa, en cualquier curso de agua.

Múltiples vídeos recientes muestran al youtuber conduciendo a través de un arroyo en la TRX de una manera que claramente parece inapropiada:



Captura de pantalla : Street Speed 717 / YouTube

Advertisement

Hyssong admite que la PFBC se dirigió físicamente al arroyo supuestamente afectado y determinó que había pruebas suficientes para presentar cargos. Pero cree que los propietarios de los terrenos deberían provocar la ira de PFBC, no él.



Como si la historia no fuera lo suficientemente demencial, deja caer esta extraña declaración en su vídeo:

Pago literalmente cientos de miles de dólares en impuestos. [...] Ni siquiera quiero cosas gratis, solo quiero que me dejen tranquilo y el gobierno no puede evitar estar en plan: ‘Aquí hay un tipo que se divierte y se gana la vida, ya sabes, que vive su sueño, tratemos de arruinarlo lo mejor que podamos. [...] Tenemos que arruinarlo, tenemos que hacerlo. Aún así, es bastante loco y creo que realmente están, ya sabéis, tratando de usarme de chivo expiatorio. No sé si es porque es fácil; ya sabes, sale en vídeo. O para ejemplarizar, porque es un vídeo que obtuvo 1,6 millones de visitas.

Advertisement

Mire, no puedes argumentar que el gobierno está persiguiéndote cuando infringes la ley, presumes de ello y lo publicas en internet para que todos lo vean. ¿Alguien se sorprende de que haya dos banderas de ‘Blue Lives Matter’ en su garaje? En algunos vídeos hace hincapié en apoyar a las fuerzas del orden, pero no le gusta cuando tiene que enfrentarse a la ley por sus propias acciones. Hyssong aparentemente piensa que los funcionarios que lo responsabilizan por su comportamiento criminal están llevando a cabo algún tipo de venganza personal, pero ¿por qué pagas con orgullo todos esos impuestos si no es para mantener a los funcionarios públicos que protegen todos nuestros recursos naturales de personas como, bueno, Hyssong?

Que esta historia sea una advertencia. Si quieres hacer algo que podría resultar en multas o algo peor, tal vez sea mejor mantenerlo fuera de internet.