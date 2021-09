By

Los osos son verdaderos depredadores ápice, que se aprovechan básicamente de todo lo que quieren. Sin embargo, si te metes con las cabras montesas, a veces te salen los cuernos, como un desafortunado oso grizzly aprendió a principios de este mes.



Soy un gran admirador de los llamados animales de presa, ya que han desarrollado todo tipo de trucos para evitar el plato. Al mismo tiempo, no me gustan tanto los osos, los carnívoros terrestres más grandes de la Tierra. Me asustan de verdad, y con razón, dado su tremendo tamaño y ferocidad. Así que imagínense mi diversión, si esa es la palabra correcta, al escuchar que un oso pardo fue asesinado por una cabra montesa en el Parque Nacional Yoho de Columbia Británica.



El 4 de septiembre, un excursionista se puso en contacto con Parks Canada después de tropezar con el oso fallecido cerca de Burgess Pass en las Montañas Rocosas canadienses. Parks Canada retiró rápidamente el cadáver por temor a que pudiera atraer vida silvestre al área, que es frecuentada por turistas.



Una autopsia posterior mostró que la “hembra de oso grizzly murió por causas naturales que se debieron a una cabra montesa”, según un comunicado enviado por correo electrónico desde Parks Canada. El oso había sido corneado por una cabra montesa, con heridas fatales en el cuello y las axilas. La ubicación de estas lesiones, dijo Parks Canada, “fue consistente con el comportamiento de ataque depredador de los osos pardos y la respuesta defensiva de las cabras montesas”.



De hecho, los osos pardos tienden a atacar la cabeza, los hombros y el cuello de sus presas. Al mismo tiempo, las cabras montesas tienen la voluntad y los medios para defenderse, utilizando sus afilados cuernos para defenderse de los atacantes. Los resultados de la autopsia confirmaron que las heridas ocurrieron antes de la muerte del oso y que el tamaño y la forma de las heridas punzantes coincidían con los cuernos de una cabra montesa. Parks Canada dijo que podía descartar la participación humana y otras posibles causas.



La hembra del oso grizzly pesaba alrededor de 70 kg, que es un poco pequeña para los osos y aproximadamente el mismo peso que una cabra montesa adulta. En declaraciones a Radio West de CBC, David Laskin, un ecologista de vida silvestre de Parks Canada, dijo que el tamaño del oso puede haber tenido algo que ver con la batalla perdida, como informa CBC. La autopsia sugiere que el oso nunca crió cachorros, lo cual es al menos una buena noticia.



Los ataques del oso grizzly a las cabras montesas son bastante comunes. Un video tomado en 2018 cerca de Mount Bosworth, también en Columbia Británica, muestra a una cabra montesa, junto con su hijo, buscando refugio en un acantilado durante un ataque fallido de un oso. Puedes ver el video de 2018 a continuación: