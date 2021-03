Foto : Robert F. Bukaty ( AP )

Una condición neurológica desconocida es enfermiza y a menudo mata a los osos negros jóvenes en California y Nevada. La enfermedad también parece hacer que los osos no le tengan miedo a la gente. Aunque la afección no parece estar dañando gravemente a la población de osos en general, los científicos y los funcionarios de vida salvaje aún están tratando de descubrir su causa.



Según el Departamento de Pesca y Vida Salvaje de California, los primeros informes de esta condición se remontan a 2014, cuando los funcionarios en Nevada se enteraron de osos enfermos cerca del lago Tahoe. Ha habido informes esporádicos desde entonces, pero solo en los últimos 12 meses se han documentado al menos cuatro casos en California.



Los síntomas de la afección incluyen letargo, bajo peso, temblores de cabeza y una inclinación sutil de la misma, junto con una sensación de intrepidez alrededor de los humanos que los funcionarios de vida salvaje describieron “parecida a los perros”. En un caso documentado en video en 2019, un cachorro que luego se descubrió que tenía la condición se acercó a un snowboarder sin dudarlo, y pareció acurrucarse junto a él. En otro informe el otoño pasado, un oso joven que había sido alimentado por personas se subió a un automóvil abierto sin que nadie se lo pidiera.



Tras un examen más detenido, se descubrió que estos y otros osos tenían encefalitis o inflamación del cerebro. Lamentablemente, la mayoría de los osos con la afección han muerto o fueron sacrificados debido a su empeoramiento de la salud, y algunos que sobrevivieron no pueden regresar a la naturaleza.



“Cada vez que un animal salvaje entra a nuestro cuidado, el mejor resultado posible es una liberación de regreso a la naturaleza”, dijo el veterinario de vida salvaje de CDFW Brandon Munk en un comunicado la semana pasada. “Eso simplemente no es posible para estos osos con discapacidad neurológica. En este punto, no sabemos qué causa la encefalitis, por lo que no sabemos qué riesgos para la salud, si los hay, podrían representar estos osos para otros animales”.

La encefalitis puede ser causada por muchas cosas diferentes, incluidas las infecciones virales. Pero aunque los científicos han encontrado cinco especies de virus previamente indocumentadas en estos osos, aún no está claro si alguna de ellas está relacionada con la enfermedad. Tampoco se sabe si esta afección o su causa también podrían ser un peligro para los humanos u otros animales.

A pesar de estos trágicos casos, la población de osos negros en las áreas donde se han encontrado estos casos todavía parece estar sana. Pero por ahora, el misterio sigue sin resolverse. Los funcionarios continúan advirtiendo que la gente no debe alentar a los osos a andar con ellos, sin importar cuán amigables puedan parecer. Esto es principalmente para beneficio de los osos, ya que estos encuentros suelen ser más peligrosos para ellos que para nosotros.