No pasé el tiempo suficiente con un móvil BlackB erry como para ser un fan de los teclados físicos en el móvil. Pero incluso prefiriendo las pantallas táctiles he de confesar que usar el nuevo Unihertz Titan Slim me ha gustado mucho más de lo que esperaba incluso con sus defectos, que tiene unos cuantos.



La Titan Slim no es ni de lejos el primer móvil con teclado de Unihertz. Antes de ella vinieron la Titan Pocket y la Titan, pero ambo s tenían algunas características que los hacía problemáticos para el gran público. Para empezar eran teléfonos blindados, lo que los hacía muy gruesos y pesados. La Titan Pocket sigue siendo gruesa para los estándares actuales, pero definitivamente entra dentro del terreno de lo manejable. De hecho cabe mejor en el bolsillo que casi cualquier Android moderno gracias a su menor tamaño de pantalla.

Unihertz Titan Slim El último móvil con teclado físico de Unihertz es una rareza reservada a nostálgicos de las Blackberry que busquen un gama media. 2.5 stars Unihertz 2.5 stars Unihertz Titan Slim El último móvil con teclado físico de Unihertz es una rareza reservada a nostálgicos de las Blackberry que busquen un gama media. Unihertz ¿Qué es? Un móvil Android con teclado físico Precio 330 dólares Nos gusta El pequeño formato, el precio y la autonomía de la batería. No nos gusta Lleva Android 11, no tiene 5G, es demasiado grueso y el teclado tiene uns distribucion bastante extraña.

Advertisement

Su diseño también se ha pulido mucho y ahora ofrece un aspecto minimalista y cuidado que lo asemeja a un pequeño monolito negro brillante. No encontrarás aquí tornillacos en los laterales o protectores de goma. La contrapartida es que la Titan Slim no es un móvil resistente como los demás a los que nos tiene acostumbrados Unihertz. Lo que no entiendo es el por qué de su grosor. Los móviles blindados son más gruesos porque su carcasa también lo es. Ese grosor está , en cierto modo, justificado, pero en este caso los 12,75mm del Titan Slim se me antojan excesivos incluso para albergar su generosa batería.



Pantalla y rendimiento

Un detalle que se ha mejorado mucho respecto a anteriores ediciones es la pantalla. Tanto la Titan, como la Titan Pocket tenían una pantalla cuadrada, y eso es un problema para muchas aplicaciones y menús de Android que sencillamente no están preparados para ese formato. La Titan Slim tiene una pantalla de 4,2 pulgadas y resolución 768x1280 píxeles que puede ejecutar cualquier contenido sin que haya pegas de compatibilidad. Su resolución no es tan alta como la de otros móviles actuales, pero la diagonal menor compensa eso y en general se ve nítida y luminosa en cualquier circunstancia. Lo que no me gusta de la pantalla es que tiene unos bordes demasiado grandes, sobre todo arriba y abajo. Creo que Unihertz tenía espacio de sobra como para haber trabajado más este punto y haber instalado una pantalla más grande en el mismo formato.

Internamente, la Titan Slim lleva un procesador de ocho Núcleos Mediatek Helio P70. Es un chip de gama media de 2019 fabricado con arquitectura de 12 nanómetros y equivalente a un Snapdragon 660 en los test sintéticos. No es, ni de lejos, el procesador más potente o moderno que puedes encontrar en un móvil de gama media, pero de nuevo la pequeña pantalla juega a su favor en términos de rendimiento y batería. Además Unihertz ha hecho sus deberes y ha ampliado la RAM hasta los 6GB con 256GB de espacio para almacenamiento. Esa configuración hace del Titan Slim un móvil bastante ágil y disfrutable incluso para jugar juegos sencillos (olvídate de un Genshin Impact corriendo fluido) , aunque el teclado en modo horizontal no lo hace muy ergonómico en ese uso.



Advertisement

El mayor problema del Titan Slim es que corre sobre Android 11, una versión que se lanzó en septiembre de 2020. Han pasado dos años y dos versiones de Android desde entonces. ¿En serio no se podía haber lanzado este móvil al menos con Android 12? El hecho de que Unihertz no comunique ningún calendario de actualizaciones de software respecto a Android tampoco ayuda a generar confianza en las posibilidades a largo plazo de la Slim .

A l menos, tanto el chip como la pantalla son de muy bajo consumo. Eso, unido a una batería de 4100mAh se traduce en dos días completos de autonomía con un uso continuado. La carga es USB-C, pero no especialmente rápida. El móvil tarda más de una hora en cargar completamente. No hay carga inalámbrica.



Advertisement

El teclado físico

El principal atractivo del Titan Slim es su teclado físico. ¿Funciona bien? Sin duda, pero mientras intento teclear con él me pregunto si realmente este tipo de tecnología en un teléfono merece un revival. Mi primera pega es que es muy pequeño. Las BlackBerry eran bastante anchas, pero el Titan Slim tiene la anchura de un móvil convencional, lo que al menos en mis manos es un problema. Encuentro los botones demasiado pequeños. A nivel de respuesta q uizá cuando las BlackBerry dominaban la tierra las pantallas táctiles eran menos precisas y tene r un teclado físico era una ventaja, pero ahora mismo.... No se, Rick... Los algoritmos que controlan los teclados en pantalla modernos están calibrados para intuir sobre qué letra estamos poniendo el dedazo por muy mal que pulsemos . Aquí todo depende de que pulsemos la tecla con fuerza. El feedback de esta pulsación es bueno, pero sigo teniendo mis dudas sobre la velocidad que se puede alcanzar con él.

Advertisement

El teclado, por cierto, carece de fila numérica. Esta se queda en el borde inferior de la pantalla. Creo que no es un acierto, pero no solo por el espacio que ocupa en ella, sino porque el salto de tener que pasar de los botones físicos a los botones en pantalla te rompe completamente la concentración a la hora de escribir y, de hecho, arruina el poder escribir a ciegas, que es una de las razones por las que los pro de los teclados mecánicos prefieren ese método de entrada. Definitivamente no hubiera pasado nada por hacer el móvil un poco más largo. Hablando de romper la concentración, las teclas de función como alt o mayúsculas están en la fila superior en lugar de abajo, es una posición realmente rara que más de uno encontrará incómoda.



Advertisement

En el centro del teclado hay un botón de gran tamaño que sirve al mismo tiempo de botón home y de sensor de huellas. F unciona muy rápido y muy bien reconociendo mis huellas, y me he descubierto usándolo para salir de aplicaciones y menús más veces de las que creía posible, así que debo reconocer que es práctico.

Advertisement

Cámaras

Los móviles de Unihertz no destacan precisamente por sus cámaras, pero algo ha cambiado en la manera de trabaj ar de la compañía, porque el Titan Slim logra sacar mucho jugo a su única cámara con sensor de 48MP. No se trata, para nada de un móvil que debas considerar si estás especialmen te interesado en sacar fotos con él, pero al menos su calidad no es infrahumana. La cámara frontal es una 8MP.

Advertisement

En general, ambas cámaras funcionan de manera bastante competente, pero esa eficacia se esfuma en cuanto intentemos sacar fotos con poca luz. Incluso en fotos normales hay veces que el contraste y el cálculo de los colores no es el adecuado, y el zoom es completamente óptico así que a poco que lo usemos (tiene un tope de 4 aumentos) empasta muy rápido. A continuación algunas muestras.

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Conclusiones

No puedo decir que el Unihertz Titan Slim sea un mal móvil para el precio que tiene, pero parece sacado, como poco, de 2019. El teclado físico se beneficiaría de un mayor tamaño y una mejor distribución, y la pantalla definitivamente podría ser más grande. La versión de Android que lleva debería ser más actual, y para colmo no tiene 5G. Si eres un entusiasta de los teclados físicos, buscas un móvil barato y no puedes con la nostalgia, el Slim es una alternativa asequible y de tamaño contenido . En cualquier otro caso mejor sigue buscando.