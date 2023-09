Unity Backpedals on Its Horrible Plan for Game Install Fees Amid Developer Backlash

Menos de una semana después de que el creador de motores de juegos multiplataforma Unity anunciara su gran plan para cargar al desarrollador

Basado en el número de instalaciones y los ingresos, la compañía dijo que está retrocediendo sus planes hasta cierto punto, aunque es posible que los desarrolladores ya estar demasiado quemado para siquiera considerar qué rama de olivo fláccida podría estar ofreciendo la empresa.esto Tarifa de tiempo de ejecución Se propuso por primera vez el 12 de septiembre y obligaría a imponer tarifas a cualquier proyecto que gane $200 000 en un período de 12 meses o tenga 200 000 instalaciones de juegos de vida para aquellos que se suscriben a los planes de suscripción de motor más económicos . Aquellas empresas que pagan por Unity Pro y Unity de gama alta Los planes empresariales tenían que alcanzar 1 millón de dólares en ingresos o 1 millón de instalaciones de por vida antes de pagar una tarifa. El domingo, Unity publicó un

Pío diciendo: “Pedimos disculpas por la confusión y la angustia”, con respecto a su gran plan para obligar a los desarrolladores a pagar para encontrar cualquier mínimo de popularidad. Unity dijo que estaba “escuchando” la crítica y agregó que compartiría una actualización en unos días que describiría su nuevo tiempo de ejecución propuesto. tarifa. El mismo aviso estaba pegado en la parte superior de la página donde la empresa anunció por primera vez sus planes de tarifas. Los planes de Unity de robar dinero de los suscriptores de Unity no generaron exactamente mucha buena voluntad por parte de los desarrolladores. Aquellos que se suscriben al Unity más barato Los planes Personal o Unity Plus se habrían visto obligados a pagar 0,20 dólares por cada instalación de juego que supere el umbral. Aquellas empresas más grandes que pagan más tendría que desembolsar entre $.02 y $.125 por cada instalación. Óxido El desarrollador Garry Newman, que desarrolló su juego en Unity hace casi 10 años,

dicho sus Facepunch Studios le deberían a la empresa $410,000 según el número de instalaciones. Informes mostró que Unity cobraría por instalación, incluso si fuera el mismo usuario quien desinstalara o reinstalara, o instalara en un dispositivo separado . El plan era tan azaroso y perjudicial para los desarrolladores que muchos pidieron abiertamente a quienes trabajan en Unity que cancelaran sus suscripciones y encontraran otro motor para desarrollar bajo. Mata la aguja desarrolladores Mega Crit dicho La empresa había estado desarrollando un nuevo juego durante más de dos años bajo Unity. Los desarrolladores amenazaron con pasar a un nuevo motor. “a menos que los cambios se reviertan por completo y se establezcan protecciones TOS”.Las noticias siguieron empeorando la semana pasada , como mostraron los informes, los ejecutivos de Unity, incluido el director ejecutivo John Riccitiello, vendido miles de acciones en las semanas antes del anuncio de la tarifa. Riccitiello había vendido más de 50.000 acciones de su compañía en 2023 solo. Este es el mismo tipo que en una entrevista el año pasado llamados desarrolladores que no monetizaron excesivamente sus juegos, “los mayores idiotas de mierda”. Justo después del anuncio, el precio de las acciones de Unity se hundió cliff entrando en ese jueves, aunque se recuperó ligeramente el día siguiente

. La empresa también recibió múltiples amenazas de muerte que llevó a Unity a cerrar dos de sus oficinas en Austin, Texas y San Francisco, California. No se sabe qué cambios planea hacer Unity en su estructura de tarifas, pero para muchos desarrolladores el daño ya está hecho. Newman escribió en la empresa Blog

que Unity rompió su confianza, y que cualquier secuela de Óxido no se ejecutará en Unity.“Utilizamos el motor porque usted paga por adelantado y luego envía su producto”, escribió Newman. “No nos dijeron que esto iba que sucediera. No fuimos advertidos. No fuimos consultados... Podemos ver lo que ellos pueden y están dispuestos a hacer. Tú puedes No dejes de tocar esa campana”.Unity da marcha atrás en su horrible plan de tarifas de instalación de juegosLa compañía del motor de juegos no dirá cómo planea cambiar su tarifa, pero algunos desarrolladores ya han dicho que dejarán de confiar en Unity en total.Unity se ha disparado en el pie con su último esquema de monetización para cobrar a los desarrolladores en función de cuántas veces los usuarios instalan su juego.

