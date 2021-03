Ver la erupción del volcán islandés 'Fagradalsfjall' en directo es extrañamente relajante

Imagen : RUV

Por si no te has enterado, ahora mismo hay un volcán en Islandia que está expulsando ríos de lava fundida después de pasarse inactivo casi 800 años. Y gracias a las maravillas de la tecnología moderna, cualquiera con conexión a Internet puede ver este espectacular fenómeno en tiempo real. Por extraño que parezca, en realidad resulta bastante relajante de ver, sobre todo teniendo en cuenta que no hay personas en peligro.

El volcán Fagradalsfjall se encuentra a Islandia, a unos 65 kilómetros de Reykjavik, y por fin entró en erupción este viernes después de mucha expectación durante estas últimas semanas. Esta región ha sufrido más de 50.000 terremotos durante el mes pasado, una señal bastante clara de que uno o más volcanes en esta zona estaban a punto de estallar. Y ahora que ya lo ha hecho, es todo un espectáculo para la vista.

La emisora ​​nacional de Islandia, la RUV, está retransmitiendo en directo lo que ocurre con el volcán.

Imagen : Bjorn Steinbekk

Pero sin duda, las imágenes más espectaculares del volcán que hemos visto hasta ahora son las que ha tomado el piloto de drones islandés, Bjorn Steinbekk, y que ha publicado en sus redes sociales.

¿Y a caso tienes tienes hoy un plan mejor que ver ríos de lava fundida al ritmo de Nirvana? No lo creo.