Vietnam obliga a Netflix a retirar una serie por unos mapas "ofensivos" contra el país

Uno de los mapas que aparecen en la serie Imagen : Netflix

Netflix ha reti rado una serie de espías llamada Pine Gap de su plataforma en Vietnam después de que el gobierno se quejase de una serie de mapas que aparecen en pantalla. Los mapas, según argumentan los funcionarios de Hanoi, son una “distorsión de la soberanía de Vietnam” .

Advertisement

Los mapas de Pine Gap incluyen la llamada “l ínea de los nueve puntos” , que aparece en los mapas que distribuye el gobierno chino. Est os mapas muestran la soberanía de China sobre el agua y las islas d el Mar de China Meridional, algo que Vietnam y otros estados no reconocen .

Esta es al menos la tercera vez que el gobierno de Vietnam se queja a Netflix sobre mapas donde aparece la línea de los nueve puntos , que se puede ver en las capturas de pantalla que acompañan a este texto .

“Las violaciones de Netflix han enfurecido y herido los sentimientos de todo el pueblo de Vietnam”, dijo el jueves la Autoridad de Transmisión e Información Electrónica de Vietnam, según un informe de Reuters.

Imagen : Netflix

Pine Gap es una representación ficticia de un puesto de espionaje estadounidense real que se encuentra en el centro de Australia. El verdadero Pine Gap fue creado de común acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Australia en 1966 y se ha utilizado desde la Guerra Fría para recopilar señales de inteligencia para la alianza los Cinco Ojos. Es más o menos el centro de la CIA y de la NSA desde donde se recoge información de toda Asia.

En el segundo y tercer episodio de la serie se muestran brevemente una serie de mapas donde se pueden ver la línea de los nueve puntos . Varios países del sudeste asiático, incluidos Vietnam y Filipinas, no reconocen la soberanía de China sobre el Mar de China Meridional. China se enfrenta regularmente a estos países en esas aguas .

Advertisement

Como señala Reuters, las autoridades vietnamitas prohibieron la película de animación Abominable de DreamWorks en el año 2019 por el mismo motivo . Vietnam también ha tenido problemas con este tipo de mapas en una serie china llamada Put Your Head on My Shoulder, que fue retirada de Netflix, así como con la serie estadounidense “Madam Secretary”, que todavía sigue disponible en el país.

La línea de los nueve puntos que aparece en Put Your Head on My Shoulder, apenas dura un segundo en pantalla y es difícil de distinguir , como se puede ver en la captura que mostramos a continuación, pero el resultado fue el mismo .

Advertisement