WhatsApp está trabajando en mensajes que desaparecen tras 24 horas

Imagen : Lionel Bonaventure / AFP ( Getty Images )

Por más que pienso en la necesidad de habilitar el envío mensajes que desaparecen tras 24 horas, no le veo la lógica, a no ser que seas un superagente secreto, y claro, un tipo así no debería estar utilizando WhatsApp para información sensible. Con todo, el servicio de mensajería está a punto de implementar la función.



De hecho, el año pasado WhatsApp ya lanzó una nueva función que permitía enviar mensajes que desaparecerían después de siete días. Aparentemente, eso es demasiado para muchos, por lo que WhatsApp ahora está trabajando para permitir elegir entre siete días y 24 horas.



Esta nueva función la detectó WABetaInfo, quienes han explicado que la aplicación está funcionando en una opción de 24 horas para mensajes efímeros. Eso sí, se trata de una función que está en desarrollo, por lo que todavía no podremos probarla.



Tal y como explican, la idea de las 24 horas es reforzar que la información potencialmente sensible se comparta y desaparezca. Dicho esto, si no quieres esperar a la función, o incl uso si quieres más opciones para mensajes efímeros, existe Signal, que además ofrece un tiempo de desaparición de tan solo 5 segundos.



Por cierto, el pasado mes de marzo WABetaInfo también informó que WhatsApp también estaba trabajando en imágenes efímeras que podrían desaparecer tan pronto como abandones el chat. [The Next Web]