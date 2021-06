Zelda, Metroid y Wario: los mejores anuncios de Nintendo en la E3 2021

Gif : Nintendo.

Nintendo ha esperado al último día de la E3 para llevar a cabo su evento online, Nintendo Direct, y mostrar lo que se viene en 2021 y 2022 a su consola, la Switch. Entre los anuncios tenemos un nuevo Metroid, un nuevo Wario Ware y mucho Zelda, incluyendo el esperadísimo Breath of the Wild 2.

Advertisement

Zelda: Breath of the Wild 2

Han pasado dos años desde que Nintendo anunció una secuela para Breath of the Wild, y por fin podemos darle un breve vistazo a su jugabilidad. Esta vez, el cielo tendrá mucha más participación en los escenarios, con islas flotando que se pueden ver en el adelanto.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 llegará en algún momento de 2022.

Zelda: Skyward Sword HD

Y hablando de Zelda y de islas que flotan en el aire, Nintendo también ha revelado un nuevo vistazo con más detalles de la remasterización en HD de Skyward Sword, la cual llegará el próximo 16 de julio a Switch.

Metroid Dread

Siguiendo con los anuncios más grandes del evento, Nintendo ha anunciado un nuevo Metroid. No, no es el esperado Metroid Prime 4, pero sí es un nuevo juego en 2D que luce muy fiel a la saga, nostálgico, clásico y con un mundo nuevo para que Samus recorra. Llega el 8 de octubre a Switch.

Advertisement

Shin Megami Tensei V

Un nuevo vistazo al próximo juego de la mítica saga de RPG, y a su gameplay y combate, por fin nos revela cuándo podremos jugarlo. Apunten esta fecha en el calendario, fanáticos de los jRPG: 12 de noviembre.

Advertisement

Advance Wars 1+2 Re–Boot Camp

Regresa una de las mejores sagas que nacieron en los días de la consola portátil GameBoy Advance. Se trata de los primeros dos juegos de Advance War, que tendrán un remake en 3D para la Switch y llega este mismo año, el 3 de diciembre.

Advertisement

WarioWare: Get It Together

Otra de las sagas que regresa este mismo 2021 es WarioWare junto a un montón de nuevos minijuegos. Estará disponible el próximo 10 de septiembre para Switch.

Advertisement

Mario Party Superstars

Este nuevo juego de la saga Mario Party incluirá 5 tableros clásicos de juegos anteriores, además de 100 minijuegos adicionales. Se podrá jugar en local y también online. Llega a Switch el 29 de octubre.