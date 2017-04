¿Qué tan difícil puede ser adivinar el patrón de un teléfono? Si te dan dos pistas, como en este juego, la dificultad varía entre “esto está chupado” y “voy a matar al redactor de Gizmodo que me recomendó este maldito juego”. Las instrucciones son sencillas: dibuja un patrón de desbloqueo y observa la respuesta. Si aparece un círculo blanco es que has acertado con uno de los puntos del patrón y está en el orden correcto. Si se produce un círculo negro es que has acertado con el punto, pero no con el orden. Hay tres niveles de dificultad (con 4, 5 y 6 puntos) y un modo de práctica.

BreakLock es un experimento hecho en HTML5 que funciona tanto en el móvil como en tu navegador de escritorio. Está escrito por Maxwellito, un desarrollador de Javascript que dice que lo pensó como entretenimiento para sus viajes en el metro de Londres. Maxwellito te deja jugar a su juego gratis, pero te pide que —si lo odias— convenzas a otras tres personas para que lo odien también. Yo te he convencido ya a ti. [BreakLock]