Esto tiene que ver con la cantidad de arañas que hay en el planeta y sus hábitos alimenticios. El estudio revela que si se combinan todas las arañas en la Tierra, independientemente de su especie, pesarían un aproximado de 25 millones de toneladas. Tomando en cuenta que el Titanic pesaba unas 52.000 toneladas, esto quiere decir que todas las arañas del planeta pesan el equivalente a 478 Titanics.

Martin Nyffeler y Klaus Birkhofer, biólogos, publicaron su estudio en la revista científica The Science of Nature, como reportan desde The Washington Post. En el informe revelan que las arañas comen el equivalente a entre 400 y 800 millones de toneladas cada año, entre sus distintos tipos de presas. Debido a que en la Tierra hay unos 7.000 millones de seres humanos, que combinados pesan un aproximado de 287 millones de toneladas, esto quiere decir que las arañas podrían comernos a todos en menos de un año, y aun así quedarían con hambre.

Foto: cpaulfell / Shutterstock

Si alguna vez has pensado en la posibilidad de que una pequeña araña se meta en tu boca mientras duermes y te la comas por accidente, solo piensa que, según este estudio, podría suceder todo lo contrario.



Como dato adicional, los biólogos aseguran que las arañas comen un 10% de su peso cada día, mucho más de lo que comemos nosotros. La próxima vez que veas una araña quizás querrás considerar dejarla tranquila, antes de que sus amigas regresen buscando venganza.

Y recuerda, el hecho de que una araña sea pequeña no quiere decir que en grupo no puedan ser igual de terroríficas que una grande, como lo demuestra este vídeo de una colonia de arañas Opiliones (conocidas como murgañas o segadoras) que lucen como salidas de una película de horror. [vía The Science of Nature / The Washington Post]

