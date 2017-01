Captura de pantalla: Lucasfilm

Es una pregunta que seguro que muchos fans de Star Wars se han hecho mientras veían Rogue One. ¿Qué hace Leia en la batalla de Scarif? Su presencia en ese planeta y en ese momento no concuerda mucho con la historia que conocemos, así que la propia Lucasfilm ha salido a explicarlo.



En un reciente episodio de The Star Wars Show, surgió la pregunta de por qué la nave de la princesa, la Tantive IV, estaba sobre el planeta Scarif en el momento en el que los rebeldes robaban los planos de la Estrella de la Muerte.

Al comienzo del Episodio IV, Leia va camino de Tatooine para encontrarse con Obi-Wan Kenobi cuando es interceptada por el destructor imperial Devastator. En los momentos previos a su captura, Leia logra enviar a C3PO y R2D2 hacia la superficie del planeta en una cápsula de escape. Después de ver Rogue One se entiende un poco mejor por qué la flota de Vader da con ella tan fácilmente. La venían persiguiendo desde Scarif.

Uno de los creadores de contenidos para Lucasfilm, Pablo Hidalgo, explica que la princesa Leia está allí porque ella y el almirante Raddus (a bordo del crucero Profundity sobre Scarif) deciden desvíar la Tantive IV de su ruta hacia Tatooine para ayudar en la batalla.

El plan siempre fue que Leia iría a Tatooine para recoger a Obi-Wan. Raddus estaba ahí para escoltarla. En ese momento llegaron las noticias de Scarif y los planes cambiaron porque, de hecho, era la única nave de guerra que podían enviar en ese momento.

En la novela basada en Rogue One se explica un poco más la cuestión. El almirante Raddus estaba escoltando a Leia porque la princesa es la cara visible de la rebelión y la líder que estaba logrando obtener más recursos para la causa. Aunque la Tantive IV estaba en misión diplomática, la nave disponía de armamento por orden expresa del senador Bail Organa. Por otra parte, se trata de una corbata coreliana cuya agilidad ya le había valido el sobrenombre de “Burladora de Bloqueos”. Su participación en Scarif era arriesgada pero necesaria.

La corbeta corelliana Tantive IV, saliendo de Alderaan. Ilustración vía Wookiepedia

Cuando los protagonistas de Rogue One por fin logran transmitir los planos de la Estrella de la Muerte, estos llegan a la Profundity, el buque insignia de la alianza rebelde en la batalla de Scariff. La Tantive IV estaba amarrada a la Profundity en el momento en el que el destructor imperial Devastator destroza la nave insignia y el mismísimo Vader aborda el crucero en busca de los planos.



Un detalle divertido es que el cameo de C3PO y R2D2 en la base rebelde de Yavin 4 no es casual. Ambos androides estaban allí junto a la princesa Leia todo el rato mientras el grupo de Rogue One planeaba su asalto. [vía The Star Wars Show]