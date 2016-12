Hay miles de juegos de diseño amateur con nombres mal traducidos ahí fuera, pero “Oculto juego por la mamá” y el resto de títulos de hap Inc. acumulan más de 20 millones de descargas en las tiendas de aplicaciones. ¿El motivo? Son hilarantes, muy sencillos y extrañamente adictivos.

Advertisement

“Oculto juego por la mamá” (Android, iOS) es la última aventura de un desarrollador japonés prácticamente desconocido. Diseñado como una escape room de 30 niveles, el juego nos pone en la piel de un niño que busca desesperadamente la consola que su madre ha escondido. Para llegar hasta ella iremos resolviendo una serie de puzzles, que irán volviéndose cada vez más y más locos (no, no más difíciles: más locos). Pero cuidado: si en lugar de la consola damos con la enojada mamá, habremos perdido.

El juego salió hace unos meses en el podcast de Idle Thumbs y empezó a divulgarse por las redes como si fuera un meme. Porque en parte lo es. ¿Un minijuego gratuito con música divertida y personajes inconfundiblemente japoneses que puedes pasarte en media hora? Carnaza viral. Y además puede ser todo un reto (todavía me acuerdo del nivel 28). Por cierto, no es el primer ni el mayor éxito de hap Inc. ¿Te suena “Tiro libre Locos”?