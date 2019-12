20 preguntas que nos quedaron después de ver The Rise of Skywalker y 6 que sí obtuvieron respuesta

Star Wars: The Rise of Skywalker ya está en cines, y eso significa una cosa: se acabó por fin.

La nueva película de Abrams marca el final de la última trilogía de Disney, también conocida como la saga Skywalker. Y aunque Star Wars nunca llegará a terminar del todo, esta historia en concreto ha llegado a su fin . O eso es lo que nos han dicho.

El hecho es que la película deja muchas preguntas sin respuesta, por lo que hemos elegido unas cuantas que la saga ha dejado en el aire y otras pocas a las que sí ha dado respuesta. Sobra decir que de aquí en adelante no hay otra cosa que spoilers.

Sin respuesta

Este es tu abuelo, Rey¿Cómo hizo exactamente Palpatine para volver?

The Rise of Skywalker comienza desvelando que el Emperador Palpatine ha regresado y que ha enviado una transmisión por toda la galaxia anunciándolo. VALE. Pero, ¿no fue arrojado por un enorme agujero de la Estrella de la Muerte y más tarde explotó en mil pedazos? ¿Dónde está el tejido conectivo?

La película cubre sus huellas citando una frase de las precuelas: “El Lado Oscuro de la Fuerza es un camino que puede aportar facultades y dones que muchos no dudan en calificar de antinaturales” que le dice Palpatine a Anakin cuando explica la historia de un Sith llamado Darth Plagueis que, aparentemente, pudo vencer a la muerte. Esa fue la principal razón por la que Anakin se fue al Lado Oscuro. Sin embargo, Darth Vader nunca logró dominar ese poder en particular, por lo que nunca hemos estado realmente seguros de si Palpatine le había dicho la verdad (aunque si usamos The Rise of Skywalker como ejemplo, parece que sí lo hizo). La idea general aquí, creemos, es que Palpatine consiguió lo que había hecho Plagueis. Ya había habido muchos indicios de esto en el canon hasta este momento, y la palabra “clonación” se había dejado caer en alguna ocasión, pero los detalles de la resurrección de Palpatine siguen siendo en su mayoría un misterio.

Advertisement

¿Qué ha estado haciendo la Orden Final todo este tiempo?

Palpatine le explica a Kylo Ren que ha construido una nueva flota, llamada la Orden Final, y que ya está casi lista para apoderarse de toda la galaxia. También le promete que si mata a Rey, podrá quedársela. Todo eso está muy bien, pero hay muchas naves, seguidores y soldados que forman parte de esta Orden Final. ¿De dónde han salido todos? ¿De dónde vinieron los suministros? ¿Llevan esperando sin hacer nada 30 años? ¿Cómo sabe Palpatine que ahora es el momento para hacerlo todo? Toda esa parte del plan no tiene ningún sentido.

Rey tampoco entiende una mierda de lo que está pasando.

¿Cuánto aprendió Rey de los textos Jedi y de Leia?

Al comienzo de la película, Rey llama a Leia “Maestra”, demostrando que la Generala la ha estado entrenando como Jedi. También hay una breve escena en la que usa los antiguos textos Jedi de Ahch-To para retomar la narrativa de la película. Pero nos dejó preguntándonos: ¿qué porcentaje de las habilidades de Rey vienen de su trabajo con Leia y cuánto de los libros? Sin embargo, esto tampoco importa en última instancia. Al enfrentarse a sus mayores temores, a ella misma y al Emperador, Rey triunfa y se convierte en Jedi.

¿Cuándo y con quién se acostó Palpatine?

Una de las mayores sorpresas que nos llevamos en The Rise of Skywalker es que Rey es la nieta del emperador Palpatine. Su padre era su hijo. Hablaremos más sobre esto a continuación, pero esta revelación trae otra serie de preguntas. Preguntas como: ¿quién era su abuela? Palpatine obviamente era un hombre muy poderoso. Literalmente gobernó toda la galaxia, por lo que podemos suponer que resultase atractivo a algunas mujeres. Y aunque no haya sido especialmente guapo tras la Orden 66, ciertamente lo pudo ser en algún momento. Hagamos los cálculos.

Rey tiene 19 años al comienzo de The Force Awakens, que tiene lugar 30 años después de los eventos de Return of the Jedi. Suponiendo que sus padres tuviesen entre 25 y 30 años cuando la dejaron abandonada en Jakku, y que Rey tuviese unos 8 años aproximadamente entonces, esto nos dejaría a Palpatine en faena unos años antes de la batalla de Yavin en A New Hope. Vamos, durante sus primeros días como emperador o casi como Canciller Supremo.

¿Qué pasó entre Palpatine y su hijo?

Si tu padre fuese el hombre más poderoso y malvado de la galaxia, tendría sentido que no te cayese bien. Pero también podría tener sentido que lo idolatrases. Suponemos que fue lo primero l o que sucedió entre Palpatine y el padre de Rey (que es el nombre que recibe en los créditos de la película) porque decidió llevarse a su esposa y a su hija. Sin embargo, la historia entre el Emperador y su hijo es misteriosa e interesante. ¿Por qué no eligió a su hijo como heredero? ¿Qué le pasó a su madre? ¿No podía usar la Fuerza? Parece una historia que merecerá la pena contar en algún momento.

Advertisement

Leia es muy importante en esta película.

¿Cómo supieron Luke y Leia que Rey era un Palpatine?

Cuando Rey visita a Ahch-To con la idea de exiliarse, se encuentra con el Fantasma de la Fuerza de Luke. Durante su conversación, Luke reconoce que tanto él como Leia sabían que Rey tenía parentesco con Palpatine. OK. ¿Cómo? ¿Cuando? ¿Por la Fuerza quizás? La única pista que tenemos antes de este momento es que Luke a) claramente no sabe quién es ella cuando se encuentran en The Last Jedi, b) pero comienza a sospechar algo durante su entrenamiento. Así que tal vez fue así como se enteró Luke, pero ¿cómo lo supo Leia? ¿Se habían estado comunicando a través de la Fuerza después de la muerte de Luke? ¿Es eso posible? Hay muchas preguntas aquí. Aunque no haber compartido esa información con Rey tenía sentido.

¿Por qué Luke estaba buscando Exegol?

Exegol es el antiguo planeta Sith en The Rise of Skywalker. Mientras Rey y la tripulación buscan un Orientador Sith que los ayude a encontrar el camino hacia el planeta, se encuentran con un viejo amigo —Lando Calrissian— que les dice que él y Luke también buscaron Exegol juntos y que los llevó hasta Pasaana, aunque ahí es donde perdieron el rastro. Pero... ¿por qué estaba buscándolo? ¿Estaban Luke y Lando en busca de Exegol porque Luke sabía que Palpatine iba a regresar? Y si así era, ¿esto no hace que su decisión de exiliarse fuese aún peor? Vale, en esta película admite que se había equivocado al hacerlo, pero si no sabía que Palpatine había regresado, por qué demonios quería ir a Exegol.

¿Qué impacto tuvo la muerte de Luke en el universo?

Al final de The Last Jedi, Luke Skywalker dio su vida para salvar la Resistencia y también para animar a la galaxia a rebelarse y a unirse a ellos. Sin embargo, cuando comienza The Rise of Skywalker, la Resistencia no parece ser mucho más amplia y nadie menciona el sacrificio de Luke. Posiblemente significase algo para todos aquellos que salvó en Crait, pero la idea de que los niños pequeños hablasen de esta hazaña legendaria, como vimos con el Niño de la Escoba, parece que no cuajó. O, si así sucedió, ¿tal vez fue eclipsado por el miedo a la Primera Orden? Muchas cosas en The Rise of Skywalker parecen estar en desacuerdo con lo que sucede en The Last Jedi y esta es una de ellas. Un gran momento que ha caído en el olvido.

¿Qué habrá sido del Niño de la Escoba?

Hablando de él... ¿qué le habrá pasado a aquel chico? Y aunque no sea él en concreto, ¿qué hay de aquella idea de que la Fuerza puede estar en cualquier lugar e incluso un don nadie puede ser un héroe? Es posible que nunca sepamos qué le sucedió a ese personaje, pero las migas de esa idea se ven en otro personaje: Finn.

Advertisement

¿Qué le iba a decir Finn a Rey en Pasaana? ¿Finn se convertirá en Jedi?

A pocos instantes de lo que creía una muerte segura , Finn le dice a Rey que tiene algo que contarle. Sin embargo, nunca lo hace, y bromean con ello el resto de la película. Solo podemos tratar de adivinar lo que le iba a decir, y creemos que es que Finn era capaz de percibir la Fuerza. A lo largo de la película, Finn explica continuamente que tiene ciertos instintos o que sabe que tiene que hacer ciertas cosas. Más tarde, en la batalla final, cuando Rey “muere”, Finn percibe su muerte. Estas son las pistas que tenemos de que Finn podría estar camino de convertirse en un Jedi, lo que sin duda es algo que le gustaría compartir con Rey.

Ah, y también está esto:

¿Cuándo fue Poe un contrabandista?

Otro personaje del que averiguamos más cosas durante la película es Poe Dameron. Aunque era piloto de la Nueva República antes de unirse a la Resistencia, aquí nos enteramos de que también era un contrabandista de especias en Kijimi junto a Zorii Bliss y al resto de su tripulación. ¿Cuándo tuvo el tiempo suficiente para hacer eso exactamente? Zorii dice que se fue para unirse a la Resistencia, no a la Nueva República. ¿Tal vez lo fue mientras era piloto de la Nueva República, pero solo porque ya no creía en ella ? No lo sabemos, pero, considerando lo popular que es Poe y sus historias , supongo que lo descubriremos.

¿Por qué los aliados de la Resistencia no llegaron al final de The Last Jedi?

Mientras habla con Zorii, Poe explica que todavía está dolido porque los aliados de la Resistencia no vinieron en su ayuda durante la batalla de Crait. Posiblemente lo hicieron así para aumentar el clímax en The Rise of Skywalker, cuando Lando y Chewbacca llegan a Exegol con prácticamente todas las naves de Star Wars. Y sin embargo, existe una cierta desconexión. ¿Son solo naves civiles, como parece indicar un oficial de la Primera Orden, o también aliados militares? Y aunque sean ambas al mismo tiempo , ¿por qué vinieron esta vez, pero no en la anterior ? La nueva novela Resistance Reborn habla algo sobre esto , y explica cómo la Primera Orden siguió intimidando a los aliados de la Resistencia, aunque la película no lo menciona. Son solo un montón de naves que aparecen de repente . Todo lo que realmente sabemos es que es un momento muy dramático y emocionante, igual que sucedió cuando no aparecieron en The Last Jedi. Ambas opciones funcionan dentro de la película, pero no siguen ninguna lógica.

Advertisement

Ahsoka Tano y Sabine Wren fueron en busca de Ezra Bridger. Al parecer Ahsoka no sobrevivió.

¿Ahsoka Tano está muerta?

Antes de que Rey derrote triunfalmente a Palpatine, escucha a los fantasmas Jedi del pasado , algo que lleva intentando hacer desde el principio de la película. Entre las voces que escucha están las de Anakin Skywalker, Luminara Unduli, Aayla Secura, Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Yoda, Adi Gallia, Kanun Jarrus y Qui-Gon Jinn. ¿Qué tienen en común toda s ella s ? Que e stán todos muerto s . Pero también escuchamos la de Ahsoka Tano, por lo que podemos imaginar que su historia en Star Wars Rebels no acaba bien.

¿Qué es exactamente una Unión en la fuerza?

Kylo Ren lo adelanta , y Palpatine lo confirma más tarde : él y Rey son una Unión en la Fuerza. Es una ocurrencia extraña que dos personas esté n unidas en la Fuerza. Tampoco sabemos las implicaciones que tiene exactamente eso . Tampoco sabemos cuándo o si ha sucedido antes en el canon de Star Wars. Lo que sí sabemos es que se trata de una explicación casi innecesaria para explicar la conexión entre Kylo y Rey . La oscuridad aumenta y la luz trata de establecer un equilibrio . Snoke los conectó a través de la Fuerza, por lo que pueden comunicarse con sus pensamientos, etc. Al final, parece solo un término elegante para que Palpatine pueda conseguir su nuevo aspecto y para estamparlo en un montón de camisetas.

¿Por qué no estaba el fantasma de Ben Solo en Tatooine ?

El arco de redención de Ben Solo es una de las mejores cosas de toda la película . A unque él mismo está cerca de morir después de ser arrojado por un acantilado por Palpatine, Ben consigue regresar junto al cadáver de Rey y la devuelve a la vida con su propia energía . Luego desaparece, una señal segura en Star Wars de que ha pasado a ser uno con la Fuerza y de que vivirá en el Más Allá.

S in embargo, en los últimos momentos de la película, cuando Rey quedarse con el apellido de la única familia de verdad que ha podido conocer (los Skywalkers), Ben no aparece . No sabemos por qué. Tal vez esté allá afuera en el limbo de la Fuerza, solo, esperando a resolver sus conflictos .

Advertisement

¿De dónde sacó Rey su C ristal K yber?

Al visitar a Tatooine, Rey entierra los sables de Luke y Leia . Luego vemos que ha convertido su antiguo bastón en un sable de luz , habiendo superado sus miedos y convirtiéndose en un Jedi de pleno derecho . Por el color , sabemos que hay un C ristal K yber amarillo . Obviamente, lo consiguió en algún momento que no hemos visto nosotros, y queremos saber la historia que hay detrás de esto.

Hasta luego, Jonh.

¿Qué son los Pozos de Griq?

Como ocurre en la mayoría de las películas de Star Wars, en Rise of Skywalker hay un montón de frases aleatorias o de batallas misteriosas que tratan de darle al mundo algo de realismo. Pero, para nosotros, hay una que consiguió destacar , y es cuando Poe y Finn hablan con C-3PO sobre los Pozos de Griq. Lo nombran solo un instante, pero recuerda a l F oso de Sarlacc, un lugar de torturas y dolor. A l menos suena interesante .

¿Cómo diablos terminó Maz Kanata con el sable de luz de Luke?

Un misterio que lleva flotando en el aire desde The Force Awakens es cómo terminó Maz Kanata con el sable de luz de Luke que se perdió en Bespin. Incluso en esa película dicen que es una historia para otro momento. Bueno, pues se acabó el tiempo y no nos hemos enterado , a menos que decidan incluirlo en un cómic o en un libro futuro.

¿Qué pasa con Lando y Jannah?

Después de la victoria de la Resistencia, Jannah y Lando hablan sobre su origen . Jannah dice que no sabe de dónde es, Lando se da vuelta y le responde “Vamos a averiguarlo”. Todo este asunto es bastante raro . ¿Está ligando con ella ? ¿Son parientes ? Los primeros rumores indican que son familia, y algunos de los nuevos libros sugieren que así es , pero la película lo deja en el aire.

Rey, por qué nos habéis hecho ésto.

Advertisement

¿Cuál es el plan de Rey ahora y qué ocurrirá en la galaxia?

The Rise of Skywalker termina igual que Return of the Jedi. Un pequeño grupo de buenos ha salvado el universo de un gran grupo de malos y queda un Jedi que conoce los caminos de la Fuerza. Esa persona también es, una vez más, un Skywalker. ¿Rey entrenará a más Jedi ? Ella quedándose con su propio sable podría tratar de sugerir eso. Y tras la derrota de la Orden Final, ¿cayó también la Primera Orden? ¿Todavía hay reductos de la Primera Orden en la galaxia? ¿Intentará la Resistencia crear una Nueva Nueva República? Con Palpatine y Kylo desaparecidos, ¿no debería surgir un nuevo poder oscuro para equilibrar la Fuerza? ¿Veremos algo más sobre esta historia? Suponemos que sí . Tal vez después de otra década de películas de Star Wars que no tengan relación con esta historia aparezca un Episodio X que retome la historia de una vieja mujer Jedi llamada Rey Skywalker.

Respondidas

Al menos, The Rise of Skywalker contestó a algunas de las preguntas que se habían planteado durante la última trilogía. Como...

¿ Quien es Snoke?

Snoke era simplemente un clon creado por el Emperador Palpatine para controlar la Primera Orden. Se desconoce hasta qué punto Palpatine controlaba a Snoke, o si era un ser que podía pensar de forma independiente, pero Palpatine estuvo detrás todo el tiempo.

¿Quiénes son los padres de Rey?

Como mencionamos anteriormente , el padre de Rey era el hijo del emperador Palpatine. Un hijo que prefirió, junto a su esposa, esconder a su hija de su abuelo por temor a sus represalias, y por ello fueron asesinados . Kylo dijo que no eran nadie en The Last Jedi porque se consideraban a sí mismos así , a pesar de que realmente sí que eran alguien.

¿Leia se entrenó como Jedi?

“Hay otro” siempre fue un grito de guerra al final de Return of the Jedi y, hasta ahora, las secuelas no habían demostrado que era otra — Leia— la que había aprendido a usar la Fuerza. Sin embargo, en The Rise of Skywalker, nos han explicado que Leia entrenó con Luke y que en realidad se volvió una gran Jedi; incluso construyó su propio sable de luz. Sin embargo tuvo la visión de que estaba destinada a entrenar a alguien más y que la muerte de su hijo era parte del camino. Como resultado, dejó de ser una Jedi .

Advertisement

Lando pilotando el Halcón.

¿Todavía siguen por ahí Wedge y Lando?

¡Sí ! Dos de los mayores héroes de la Rebelión, Lando Calrissian y Wedge Antilles, han debutado en The Rise of Skywalker. Resulta que Lando ayudó a Luke poco después de Endor y, finalmente, respondió a la llamada de Leia pidiéndole que ayudara a Rey en su búsqueda. Wedge, uno de los mejores pilotos de la Rebelión, aparece en la torreta del Halcón Milenario , después de su reciente aparición en un libro. Fue genial verlos de vuelta .

¿Kylo será perdonado ?

La cuestión de la redención de Kylo siempre ha sido motivo de debate . F inalmente descubrimos que sí, Kylo tendrá su ansiada redención . Solo hizo falta el último aliento de su madre , el sacrificio de Rey para curar su herida mortal , y finalmente su padre, Han Solo, como imagen de su subconsciente para demostrarle que estaba listo para cambiar . Todo esto fue necesario para hacer que Kylo Ren tirara su sable láser rojo y volviese a ser Ben Solo.

¿Quiénes son los C aballeros de Ren?

Finalmente vimos a este misterioso grupo en acción, aunque realmente no hay mucho que saber sobre ellos . Son solo ... un grupo de acólitos. Aparecen , ayudan a Kylo, y luego mueren todos contra él en un periquete . No les echaremos de menos.