Uno de los spinoff de The Mandalorian podría brindarnos mucha información de un momento importante en la historia de la Nueva República. Imagen : Lucasfilm.

Entre la s aproximadamente 17.000 millones de series de Star Wars anunciadas recientemente por Disney, una de los más interesantes fue una serie spinoff de The Mandalorian llamada Rangers of the New Republic. Lo que plantea la pregunta: ¿qué es exactamente un Ranger de la Nueva República?



El concepto de un Ranger en el sentido militar (un soldado de las fuerzas especiales que se especializa en operaciones de reconocimiento y combate en múltiples terrenos) ha existido durante mucho tiempo en el canon de Star Wars, tanto en el antiguo Universo Expandido (UE) como en las historias actuales. La Alianza Rebelde tenía a los Wilderness Fighters, escuadrones de SpecOps (operaciones especiales) desplegados en todas partes, desde Hoth a Endor, y que regresaron al canon en el material que acompañó el estreno y la historia de Rogue One.

Otra fuerza de rangers importante en el UE fueron los Antarian Rangers, un grupo paramilitar originalmente creado cientos de años antes de la Saga Skywalker como un equipo de no usuarios de la Fuerza que se comprometió a ofrecer apoyo de combate y ayuda a la Orden Jedi en tiempos de crisis. Fue un grupo que dejó de existir con la caída de la Orden y resurgió una vez más con el establecimiento de la Nueva Orden Jedi.

Imagen : Raph Lomotan/Epic Ink.

También existe la presencia de Rangers adyacentes al ejército en el canon de Star Wars en el que la serie podría inspirarse y, de hecho, ya podría haberlo hecho. Tanto en el contenido de la era Disney como en el antiguo UE había “Sector Rangers”, una agencia de la ley de la era de la Antigua República que trabajaba no con un planeta en particular, sino con un sector del espacio, en conjunto con agencias locales para perseguir a criminales particularmente peligrosos. Los Sector Rangers incluso fueron restablecidos por la Nueva República cuando subió al poder en el nuevo canon. Hay similitudes allí con el papel de Cara Dune (Gina Carano) en la segunda temporada de The Mandalorian como Marshall de la Nueva República, aunque sus deberes parecen estar mucho más vinculados a un planeta específico (en este caso, Nevarro), en lugar de la jurisdicción más amplia los de Sector Rangers.



Ya sea que la serie se trate de “policías en el espacio” o de “policías en el espacio especializados en operaciones difíciles”, lo más interesante de Rangers of the New Republic es el momento en el que se desarrolla. Teniendo lugar en y alrededor del período de 9ABY (9 años después de la Batalla de Yavin), mismo de The Mandalorian, la serie existe en un momento particularmente interesante en lo que sabemos de la existencia de la Nueva República entre El Retorno del Jedi y El Despertar de la Fuerza. Específicamente, que es un período en el que los antiguos ejércitos de la Alianza Rebelde se disolvieron y redujeron.

Imagen : Lucasfilm.

Cuando ocurre The Mandalorian, la Nueva República como entidad galáctica está bien establecida. Aunque la Alianza Rebelde se reformó rápidamente como la Nueva República a raíz de la Batalla de Endor, no fue hasta después de la Batalla de Jakku, casi un año después, que su nuevo Senado se estableció formalmente. Primero se reunieron en el planeta Chandrila, el mundo natal de la canciller Mon Mothma, y después se trasladaron a Nakadia tras un intento de asesinato por parte de las fuerzas del Remanente Imperial, antes de pasar a rotar entre mundos durante el resto de su existencia.



Uno de los primeros movimientos de Mon Mothma como Canciller, después de renunciar a los poderes de emergencia otorgados a su oficina (y retenidos por Palpatine) durante el estallido de la Guerra Clon, fue introducir la Ley de Desarme Militar. Era una pieza de legislación que no sería aprobada hasta que la Fuerza de Defensa de la Nueva República obtuviera una victoria decisiva sobre el Remanente en Jakku, llevando al Imperio a la mesa de negociaciones para firmar el tratado de paz conocido como Concordancia Galáctica. La Concordancia allanó el camino para que el Senado ratificara rápidamente la Ley de Desarme Militar de Mon Mothma, que reformuló fundamentalmente la presencia militar del Comando de la Nueva República en la galaxia.

La antigua fuerza militar de la Alianza Rebelde se redujo en un 90%, dejando solo una fuerza de defensa centralizada y limitada dividida en tres ramas: el Ejército de la Nueva República y la Flota de Defensa de la Nueva República, dirigidas por el Almirante Ackbar, y las Fuerzas Especiales de la Nueva República, la rama de élite e inteligencia de las operaciones militares de la Nueva República, dirigida por el General Crix Madine. La financiación y los equipos de los antiguos militares se canalizaron a los presupuestos militares individuales de los planetas miembros del Senado, para que pudieran establecer fuerzas de defensa locales que operarían para asegurar sus sectores, y trabajar con el ejército más grande de la Nueva República en tiempos de crisis.

Imagen : Lucasfilm.

¿Cómo se relaciona todo esto con Rangers of the New Republic? Bueno, como mencioné anteriormente, los Sector Rangers se restablecieron como parte de la Fuerza de Defensa de la Nueva República, con academias establecidas en los planetas del Senado. Eso incluyó a Hosnian Prime, el desafortunado hogar del Senado durante la crisis de la Base Starkiller que fracturó la Nueva República para siempre. La idea de un nuevo protagonista a cargo de mantener las jurisdicciones de la Nueva República en el Borde Exterior de la galaxia es una forma de tener a The Mandalorian en dos formas. Todavía puedes obtener ese tipo de ambiente de western espacial, pero uno arraigado en los héroes tradicionales de la saga Star Wars en lugar de un forajido moralmente ambiguo (pero bueno de corazón). Tal vez la serie no siga a un Sector Ranger, sino a los pilotos y soldados de la Fuerza de Defensa de la N ueva República, como los pilotos de X-Wing Carson Teva y Trapper Wolf, dado que se desarrolla en este período de tiempo, logrando explorar una galaxia en relativa paz después de años de lucha en la Guerra Civil Galáctica.



Sea lo que sea del o que trate Rangers of the New Republic, de una cosa podemos estar seguros: será un vistazo necesario a un período temporal muy importante en el canon de Star Wars del que todavía no sabemos mucho.