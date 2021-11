Eslizón de Otago

El eslizón de Otago es uno de los muchos reptiles de Nueva Zelanda amenazados por gatos salvajes. Las especies de las islas, en particular, son vulnerables a los gatos y las ratas invasoras. (Fue el caso del dodo, que solo se encontraba en la isla Mauricio. Cuando llegaron depredadores invasores eficientes, como los cerdos y los macacos, con los marineros, el pájaro no tuvo ninguna posibilidad). El eslizón de Otago puede crecer hasta 30 cm de largo. Hay alrededor de 2 000 todavía vivos. Como la mayoría de los animales en esta lista, los eslizones no evolucionaron para evitar la depredación de los gatos, lo que los convierte en objetivos fáciles.