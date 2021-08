Activision y los estudios responsables de Call of Duty llevan años luchando contra los tramposos en sus juegos, y recientemente, desde el lanzamiento de Warzone, no han parado de banear cuentas que utilizan cheats o trampas no permitid as en el juego. Ahora, más de 100.000 cuentan han sido baneadas en apenas un día.

Así lo ha anunciado Raven Software, uno de los es tudios responsables de Call of Duty: Warzone. Estas se suman a las cientos de miles de cuentas baneadas del juego Battle Royale de la franquicia. Los baneados han sido, específicamente, cuentas que repetidamente han usado trampas, y proveedores de cheats.

Los jugadores de Warzone han manifestado en incontables ocasiones que hay un problema de tramposos en el juego, por lo que Raven Software ha estado detectándolos y actuando constantemente. Pero una respuesta más definitiva y drástica ante los tramposos está en desarrollo. Cuando Activision anunció el próximo juego de la saga, Call of Duty: Vanguard, también anunciaron que estaban trabajando en un nuevo sistema anti–trampas que será integrado directamente en Warzone a finales de este mismo año. Mientras tanto, seguirán baneando a todos los que rompan las reglas del juego con el uso de software no permitido para “mejorar” sus resultados en las partidas. [via IGN]