A pesar de que acabas de instalar iOS 14.5 (o al menos espero que tengas actualizado tu iPhone o iPad), es hora de regresar a la aplicación Configuración y obtener una actualización recién lanzada de Apple que soluciona una serie de fallos de seguridad de iOS. Si bien todas las actualizaciones de seguridad son críticas, esta corrige dos vulnerabilidades que se están explotando actualmente en el mundo.

En otras palabras, no esperes antes de actualizar. Es posible que te sientas tentado de esperar, ya que pareciera ser una actualización menor y necesitas usar tu iPhone o iPad para hacer otra cosa antes. Pero aunque no instales la nueva versión del sistema operativo ahora mismo, recuerda activar las actualizaciones automáticas en tu dispositivo desde el apartado “Actualización de software” en la sección “General” del menú de “Configuración”. Sin embargo, te recomiendo actualiz ar cuanto antes. Si puedes ahora mismo, mejor.

Según explica Apple en sus notas, iOS 14.5.1 corrige dos problemas con WebKit que podrían permitir que un atacante ejecute código de forma remota en tu dispositivo si visitas un sitio web que está configurado para aprovechar las vulnerabilidades. Esto es lo que Apple ha solucionado con la nueva versión:



Se solucionó un problema de corrupción de la memoria mejorando la administración del estado.

Se solucionó un desbordamiento de enteros con una validación de entrada mejorada.

Aunque hay muchas probabilidades de que no te encuentres con este tipo de ataques, no hay razón para esperar antes de actualizar iOS. La actualización es de 100 MB aproximadamente, lo que no debería llevarte mucho tiempo descargar a través de WiFi. De hecho, en el tiempo que me tomó escribir este párrafo, mi iPhone ya se descargó y comenzó a preparar la actualización; y este último proceso tardó unos cinco minutos aproximadamente en mi iPhone 12 Pro Max. Por supuesto, esto podría variar para cada uno de nuestros dispositivos.



Una vez que se haya descargado y procesado, deberás presionar “Instalar ahora” para que se instale la actualización. Tu iPhone o iPad se reiniciará por sí solo y estará listo después de otros 5-7 minutos.

En total, diría que todo el proceso de actualización me llevó unos 15 minutos, y eso incluye descargar, preparar e instalar la nueva versión. Es un poco más de tiempo del que imaginaba, sí, pero trata de hacerlo en algún momento del día. Deja que la actualización transcurra mientras estás en una reunión de trabajo, dándote una ducha o calentando la cena.