Práctica: el iPhone 15 de Apple finalmente se siente como una actualización

A diferencia del lanzamiento del iPhone 14 del año pasado, el evento del iPhone 15 de este año se sintió menos iterativo y más parecido a una actualización que en los últimos años. el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro, los teléfonos inteligentes de 15.ª generación de Apple. Si necesitas actualizar tu iPhone desde un modelo anterior, ahora es Es el momento de considerar el tipo de valor de intercambio que puede obtener por un nuevo dispositivo.



Los teléfonos básicos de Apple, el iPhone 15 y 15 Plus, son más divertidos que sus predecesores. No solo han sido rediseñados con Colores nacarados, pastel y aluminio texturizado, pero aportan algunas de las mejores características del año pasado. iPhone 14 Pro, incluidas las capacidades de isla dinámica y teleobjetivo.

¿Pero qué versión del nuevo iPhone 15 es la más divertida? Probé el iPhone 15/15 Plus y el iPhone 15 Pro/Pro Max en Apple Park el martes. Estoy emocionado de probar el sistema de cámara mejorado del iPhone 15 Pro Max , especialmente ese Zoom óptico de 5x, para compararlo con teléfonos inteligentes Android con las mismas capacidades. Pero hasta que tengamos los teléfonos para su revisión, puede mostrarle una mirada de cerca a la nueva carcasa de titanio del iPhone 15 Pro/Pro Max, además de cómo es tener una Botón de acción.

iPhone 15 Pro Max: Lo mejor que puedes obtener

El cambio más grande que llegará al iPhone 15 Pro/Pro Max es el botón de acción. Al igual que con el Apple Watch de primera y segunda generación. Ultra, el Botón de Acción es programable para realizar una variedad de funciones, aunque solo una a la vez. Puede configurarlo desde dentro de Configuración para encender una linterna, activar un atajo de Siri o abrir funciones de accesibilidad. De forma predeterminada, el botón de acción funciona como el interruptor de silencio heredado, que aún puedes encontrar en el iPhone 15/15 Plus.



El iPhone 15 Pro y 15 Pro Max cuentan con un nuevo chasis de titanio de “grado aeroespacial” con bordes contorneados. Apple dijo que el titanio hace que el teléfono inteligente sea mucho más liviano que sus predecesores Pro. Inmediatamente sentí la diferencia después de sostener un iPhone 15 Pro Max en una mano y nuestro Unidad de revisión del iPhone 14 Pro Max en el otro. Esperamos que eso signifique menos fatiga en la muñeca con los modelos Pro que en años anteriores: usar un estuche y un accesorio MagSafe aumenta el volumen de un dispositivo que ya denso . El 15 Pro sigue siendo la experiencia más ligera: pesa 187 gramos en comparado con Los 206 gramos del año pasado. El 15 Pro Max seguirá siendo pesado. Pesa 221 gramos en comparación con los 240 gramos del año anterior. .



En el interior, el iPhone 15 Pro/Pro Max se ejecuta en el primer chip de 3 nm de Apple, el A17 Pro. Apple dice que la nueva CPU está lista para 10 % más rápido que su predecesor, con capacidades de GPU hasta un 20 % más ágiles de lo que era posible con el iPhone 14 Pro. Apple También ha permitido una jugabilidad más fluida a través del trazado de rayos basado en software. Tendré curiosidad por comparar juegos en el nuevo iPhone 15 Pro y compárelos con sus equivalentes de Android.



para mi t El sistema de cámara es la parte más emocionante del iPhone 15 Pro/Pro Max. Aunque ambos dispositivos tienen tres lentes de cámara, incluida la nueva cámara principal de 48 MP con capacidades de súper alta resolución de 24 MP, el iPhone 15 Pro Max es el único teléfono capaz de hasta Zoom óptico de 5x. Apple dice que esta capacidad se ve facilitada por su nuevo“ tetraprisma” sistema de estabilización, que cuenta con un módulo combinado de estabilización de imagen óptica y cambio de sensor 3D de enfoque automático. Tengo curiosidad por saber cómo funciona disparos en comparación con la Samsung Galaxy S23 Ultra, que tiene un sistema de estabilización similar.

El iPhone 15 es una lindura

Claro, el iPhone 15 Pro/Pro Max tiene todas las funciones de rendimiento de alta gama y el nuevo procesador móvil A17 Pro, pero ninguna. de los profesionales entran lindo colores pastel como el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus. Hay dos tamaños de iPhone 15 —6,1 pulgadas para el modelo normal y 6,7 pulgadas para el Plus, y varios colores, incluidos rosa, amarillo, azul y negro. Me atrae especialmente el nuevo modelo verde: es precioso en persona. Apple infundió el color en todo el chasis de cerámica. El acabado mate le da al teléfono la textura de vidrio marino caído.

The Dynamic Island también hace un cameo en el modelo base iPhone 15, que utilizará todas aquellas aplicaciones y servicios que han estado funcionando en esa parte superior de la pantalla durante el último año. Pero aún más útil será el mayor brillo del iPhone 15, que ahora sube hasta 1600 nits manualmente y 2000 nits bajo la luz solar directa. La pantalla AMOLED de Samsung ya no es la pantalla de teléfono inteligente más brillante del mundo toda la tierra.

Por supuesto, el interior también ha mejorado. El chip A16 Bionic proviene de los modelos Pro del año pasado, con ajustes para que Utiliza un 20% menos de energía que sus predecesores. También hay un sistema de dos cámaras con una cámara principal de 48 MP. Apple lo ha ampliado Capacidad de resolución súper alta de 24 MP para esta línea, junto con una opción de teleobjetivo 2x que tiene menos alcance que la del iPhone 15 Pro, pero Será agradable tenerlo a mano.



Acerca de ese USB-C

t El nuevo iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max ahora utilizan cables USB-C para cargar y transferir datos. Si planea actualizar al iPhone 15 una vez que esté a la venta el 22 de septiembre, debe reconsiderar lo que incluye su cajón de cables. Los cables Lightning ya no funcionarán. Apple planea vender dongles Lightning a USB-C. Pero espera para comprar cables USB-C, especialmente si estás comprando la variante Pro del iPhone. El iPhone 15 Pro, En particular, será compatible con USB 3 para velocidades de transferencia de datos, lo que significa que es posible que desee un cable patentado de Apple para obtener la velocidad más rápida. jugo posible.



Habrá más próximamente

El iPhone 15 y 15 Pro presentan algunas otras funciones para la línea de dispositivos iOS. El SOS de emergencia vía satélite se ha ampliado para incluir Asistencia en la carretera, aunque solo estará disponible en EE. UU. y regiones seleccionadas en el momento del lanzamiento. Ambos modelos de iPhone 15 también incluyen la banda ultraancha de segunda generación. chip, que permite conexiones inalámbricas hasta tres veces más lejos que antes. También debería ayudar con la búsqueda de precisión en la aplicación Find My.



El nuevo iPhone 15 Pro estará a la venta el 22 de septiembre, a partir de $1000. Dependiendo de cuánto quieras pagar, Vienen con 28 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento. El iPhone 15 Pro Max tendrá un precio inicial de $1,200 y está disponible con 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento.

El iPhone 15 normal y el 15 Plus se venderán el mismo día. El iPhone 15 estándar comienza en $800 y está disponible con 128 GB , 256 GB y 512 GB de almacenamiento. El iPhone 15 Plus tendrá un precio inicial de $900.