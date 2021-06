¿Quién es el impostor? Imagen : Innersloth , // eBay.

Una pieza de nugget de McDonalds ha sido subastada por casi 100.000 dólares en eBay, y la razón aparentemente es su parecido con los personajes del juego Among Us. Sí, lo has leído bien.

El pasado 28 de mayo alguien subió una publicación a la web de ventas online eBay bastante peculiar. Se trataba de la subasta de un nugget que, según su propietario, parece uno de los personajes de la tripulación en el juego de Among Us. Aparentemente, había tanta gente de acuerdo con esta idea que estaban dispuestas a pelearse por este nugget con mucho, mucho dinero.

Este era el nugget que, posiblemente, también es el impostor en alguna tripulación.

El verdadero impostor fue vendido por casi 100.000 dólares. Imagen : eBay.

La subasta en eBay comenzó en la módica suma de 99 centavos, y durante dos días no sucedió nada. Nadie ofreció dinero, seguía en ese mismo precio. Pero por algún motivo, alguien apareció para ofrecer la específica y exagerada suma de 14.869,69 dólares. En ese momento comenzó la batalla por hacerse con esta pequeña pieza de pollo que originalmente era crujiente, pero al pasar tanto tiempo seguro perdió todas las cualidades que la hacen deliciosa en los McDonalds. Era, simplemente, un nugget que parece un personaje de Among Us. Eso sí, uno que formaba parte del “BTS Meal” de McDonalds, un combo de comida con empaques basados en la agrupación de K-pop BTS. ¿Quizás eso le daba más valor?

Y al finalizar la subasta, el nugget fue vendido por 99.997 dólares, tras 184 ofertas . El vendedor dice que enviará el nuigger congelado y sellado al vacío, pero será decisión del comprador si lo come o no. Esta noticia me extrañaría, pero lamentablemente (o absurdamente) parece ser algo cada vez más común. Hace algunos años la gente se volvía loca y pagaba ridículas cantidades de dinero por una sals a de McDonalds basada en Rick y Morty, y se hizo tan valiosa que una mujer cambió un empaque de la salsa por un automóvil real. Parece que ese es el mundo en el que vivimos ahora. [eBay ví a IGN]