Internet está lleno de imágenes de diminutos cuerpos momificados con tres dedos y una cabeza alargada, los supuestos cadáveres de vida extraterrestre. La audiencia en el Congreso celebrada en México sobre ovnis es la última en unirse a una serie de titulares recientes sobre extraterrestres, pero ¿estamos más cerca? ¿Para descubrir la verdad de si estamos solos en el universo?

Durante el primer evento en el Congreso de México sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) el martes, periodista y OVNI tuerca de conspiración Jaime Maussan presentó a los legisladores lo que afirma ser dos cadáveres antiguos de origen no humano.

Los cuerpos muy pequeños, parecidos a muñecos, supuestamente fueron recuperados en Perú cerca de las antiguas Líneas de Nazca en 2017 y se remontan a hace 1,000 años . Maussan afirmó que los cuerpos momificados fueron analizados mediante un proceso de datación por carbono por la Autonomía Nacional de México Universidad (UNAM) y se demostró que no tienen relación con los seres humanos, Reuters reportado.

“Creo que hay una demostración clara de que estamos tratando con especímenes no humanos que no están relacionados con ninguna otra especie en nuestra mundo y que todas las posibilidades están abiertas para que cualquier institución científica... lo investigue”, se cita a Maussan diciendo. no solo”.



Esta no es la primera vez que Maussan hace esta afirmación. En 2018, publicó un video a través de los sitios gaia.com y the-alien-project.com que mostraron cinco cuerpos momificados que también se afirmaban que tenían orígenes extraterrestres. de Perú condenó las afirmaciones y dijo que las momias del video probablemente fueron formadas saqueando restos humanos reales de Nazca. personas que fueron manipuladas por falsificadores, Live Science reportado en el tiempo.

Maussan tiene un gran número de seguidores en la comunidad OVNI, con casi un millón suscriptores en su canal de youtube. Aunque se alega que sus afirmaciones anteriores de vida extraterrestre han sido falsificadas La audiencia del martes fue celebrada por entusiastas alienígenas como innovadora y apareció en varios titulares en todo el mundo.

Mientras que la NASA es ya participado en discusiones sobre los UAP , la agencia espacial inesperadamente se enredó en la controversia extraterrestre mexicana. NASA formó un equipo en junio para investigar avistamientos recientes y reveló su informe completo hoy.



“No conocemos la naturaleza de esas muestras que se mostraron”, dijo David Spergel, presidente de la Fundación Simons y presidente de la NASA. El equipo de estudio independiente de la UAP, dijo durante una conferencia de prensa el jueves. “Mi recomendación al gobierno mexicano es: Si tienes algo extraño, pon muestras a disposición de la comunidad científica mundial y veremos qué hay allí”.



A pesar de los esfuerzos recientes para cambiar la conversación en torno a los UAP Desde la conspiración sensacionalista hasta la ciencia, todavía es difícil tener una conversación seria sobre la vida extraterrestre y un fenómeno no identificado, y aún más difícil separarlos. los dos. A finales de julio, El Congreso de Estados Unidos celebró una audiencia sobre los UAP en el que los llamados denunciantes afirmaron que el gobierno ha estado ocultando tecnología alienígena y no humana” biológicos” en un intento de encubrir la verdad.

Esas son reclamaciones bastante grandes con poco a No hay evidencia que las respalde. Es desconcertante pensar en cómo estas teorías de conspiración y los cuerpos extraterrestres momificados han encontrado su camino hacia audiencias del Congreso recientemente, y qué el gobierno pretende hacer con ellas. Quizás sea cuestión de tiempo antes de que podamos discutir la vida extraterrestre de una manera científica y no espeluznante, pero ciertamente no ayuda cuando aparecen cadáveres extraterrestres en el congreso.

