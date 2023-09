Alrededor de uno de cada tres hombres tiene VPH

Muchos hombres en todo el mundo son portadores del virus del papiloma humano, o VPH, según ha descubierto una investigación de esta semana. El estudio estima que aproximadamente uno de cada Actualmente, tres hombres tienen al menos una cepa de VPH genital, mientras que uno de cada cinco tiene una cepa que se sabe que aumenta el riesgo de contraer ciertos cánceres tanto en hombres como en mujeres. de los peores tipos de VPH se pueden prevenir con vacunas. El VPH es

consideró la infección viral de transmisión sexual más común en los EE.UU. y el mundo, y prácticamente todas las personas serán infectadas por ella en algún momento de sus vidas. Afortunadamente, la mayoría de las infecciones por VPH son asintomáticas y el cuerpo generalmente elimina una infección por sí solo en unos pocos años. Pero existen más de 200 tipos de VPH y algunos tipos pueden causar síntomas desagradables como las verrugas genitales. No son peligrosos y generalmente desaparecen después de un tiempo, pero son indecorosos y a veces dolorosos. Otros tipos de VPH no causan ninguna enfermedad aguda, pero aumentan el riesgo de varios cánceres diferentes (una razón es que estas infecciones tienden a permanecer mucho más tiempo en el cuerpo).El VPH es mejor conocido por causar cáncer de cuello uterino en mujeres y se cree que representa la gran mayoría de estos cánceres. Pero de alto riesgo Las cepas de VPH también están fuertemente relacionadas con el cáncer de pene en hombres, así como con el cáncer de ano, garganta y boca tanto en hombres como en mujeres. . Aunque la mayoría de las personas con VPH de alto riesgo no desarrollarán estos cánceres,

la mayoría de estos cánceres son causados por el VPH. Alrededor del 60% de los cánceres de pene están relacionados con el VPH de alto riesgo, por ejemplo, junto con el 70% de los de garganta. cánceres.El enfoque en el vínculo entre el cáncer de cuello uterino y el VPH ha llevado a muchas investigaciones sobre su prevalencia entre las mujeres. Pero, según el autores de este nuevo estudio,

publicado El mes pasado en The Lancet Global Health se prestó mucha menos atención a su prevalencia en los hombres. Los autores, entre los que se encontraban científicos de la Organización Mundial de la Salud, así como de agencias de salud pública de Estados Unidos y España, decidieron revisar la evidencia analizando esta pregunta. .Analizaron 65 estudios de 35 países realizados durante los últimos 30 años en hombres de 15 años o más. En total, estimaron que la prevalencia global combinada de hombres que tenían cualquier tipo de VPH fue del 31%, mientras que la prevalencia de cualquier tipo de VPH de alto riesgo fue 21%. El riesgo de tener VPH parecía ser mayor en hombres jóvenes entre veintitantos y veintitantos años. La prevalencia del VPH fue similar para los hombres que viven en Europa y América, pero significativamente más bajo en el este y sudeste de Asia (cerca de la mitad).

“Nuestros hallazgos muestran que la prevalencia del VPH es alta en hombres mayores de 15 años y apoyan que los hombres sexualmente activos, independientemente de edad, son un reservorio importante de infección genital por VPH”, escribieron los autores.

Si bien alguna vez fue inevitable contraer el VPH en una etapa temprana de la edad adulta, ahora existen vacunas infantiles efectivas que pueden mitigar sus peores impactos. Las vacunas ayudan a prevenir hasta nueve tipos diferentes de VPH, incluidos los tipos más comúnmente relacionados con el cáncer y las verrugas genitales. Y ya hay evidencia de que la vacunación es

cortando dramáticamente riesgo de cáncer de cuello uterino entre las mujeres jóvenes. Muchos expertos creen que el cáncer de cuello uterino puede ser erradicado Como resultado, en nuestras vidas, hemos proporcionado una aceptación suficientemente alta de estas vacunas cuando se recomiendan entre la población.Muchos países ahora han comenzado a recomendar la vacunación contra el VPH también para niños y adolescentes. Y, dados sus hallazgos, ese es un plan que probablemente ayude a todos, señalan los autores. En los EE. UU., dos dosis de la vacuna contra el VPH son

recomendado Para niños a partir de los 11 y 12 años, aunque se puede administrar a partir de los nueve años. Algunos países también experimentando con si una dosis podría ser suficiente para proporcionar una protección duradera.“Estas estimaciones enfatizan la importancia de incorporar a los hombres en estrategias integrales de prevención del VPH para reducir la morbilidad y mortalidad masculinas relacionadas con el VPH y, en última instancia, lograr eliminación del cáncer de cuello uterino y otras enfermedades relacionadas con el VPH”, escribieron los autores.

