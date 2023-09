Amazon anunció que está invirtiendo en Anthropic, competidor de OpenAI, en su último intento de adoptar tecnología de inteligencia artificial, la empresa anunció en un comunicado de prensa El lunes. La inversión alcanzará los 4.000 millones de dólares en Anthropic, lo que convertirá a Amazon Web Services (AWS) en su principal proveedor de nube, Anthropic. confirmado en separado

comunicado de prensa

.

Anthropic dijo que colaborará con el gigante tecnológico para ejecutar una “infraestructura segura y confiable”, y agregó que la inversión de Amazon “hará que Anthropic sea segura y IA orientable ampliamente accesible para los clientes de AWS».La inversión de Amazon significa que obtendrá una participación minoritaria en la empresa responsable de construir el asistente de IA, Claude. La aplicación responde al texto y a las instrucciones ingresadas por los usuarios y se autodescribe como una empresa de investigación y seguridad de IA con sede en San Francisco.

Advertisement

La colaboración permitirá a Anthropic utilizar los chips AWS Trainium e Inferentia para entrenar sus modelos básicos de IA, utilizando AWS como su proveedor principal de nube. .

Los clientes de AWS tendrán acceso temprano a las funciones de personalización del modelo de Anthropic y a las capacidades de ajuste fino, dijo Amazon en un comunicado de prensa.Amazon y Anthropic también trabajarán juntos utilizando Amazon Bedrock, un servicio que crea aplicaciones de IA generativa.

Advertisement Advertisement

“La capacitación de modelos de última generación requiere amplios recursos, incluido el poder de computación y programas de investigación”, dijo Anthropic en el comunicado de prensa. Agregó: “La inversión y el suministro de tecnología AWS Trainium e Inferentia por parte de Amazon garantizarán que estemos equipados para continuar avanzando en la frontera de la seguridad y la investigación.”Anthropic fue fundada por antiguos empleados de OpenAI en 2021 y se ha convertido en un modelo de fundación líder tras el lanzamiento del asistente Claude AI. La empresa lanzó Claude 2 en julio, que al parecer produce “resultados menos nocivos», según Amazon, y es «más fácil de conversar y más orientable en comparación a otros modelos de fundaciones”.La inversión viene como Amazon comenzó a incorporar IA en abril, meses después de otras empresas de tecnología entraron en la carrera de la IA , con

Microsoft invierte 13.000 millones de dólares en OpenAI y Google invirtió más de 300 millones de dólares en Anthropic en mayo. Amazon inicialmente se comprometió a invertir 1.250 millones de dólares en Anthropic, El diario de Wall Street

Advertisement

informó , citando personas familiarizadas con el tema.

Anthropic informó que recaudó $450 millones en fondos de Serie C hasta mayo, y el CEO Dario Amodei dijo en un comunicado de prensa en el momento: “Estamos encantados de que estos inversores y compañías de tecnología líderes están apoyando la misión de Anthropic: la investigación de IA y productos que seguridad en la frontera”.

Advertisement

“Tenemos un enorme respeto por el equipo y los modelos de la fundación de Anthropic y creemos que podemos ayudar a mejorar muchas experiencias de los clientes, a corto y largo plazo, a través de nuestra colaboración más profunda», el CEO de Amazon, Andy Jassy, dijo en un comunicado de prensa de la empresa. «Los clientes están bastante entusiasmados con Amazon Bedrock, el nuevo servicio administrado que permite a las empresas utilizar varios modelos de base para crear aplicaciones de IA generativa sobre AWS Trainium y AWS. El chip de entrenamiento de IA y nuestra colaboración con Anthropic deberían ayudar a los clientes a obtener aún más valor de estas dos capacidades”, añadió.Amazon ya ha introducido otros esfuerzos de IA incluida Reseñas de un párrafo generadas por IA , para resumir las reseñas positivas y negativas de Amazon sobre un producto. También creó un equipo para trabajar en herramientas de inteligencia artificial en mayo para impulsar los ingresos por publicidad mediante fotos y vídeos generados que los comerciantes podrían usar en la plataforma y publicar anuncios digitales y de audio. the Alexa you know and love today is going to remain free, ” people should expect advanced iterations of the assistant to come with a subscription fee in a few years.