By

Amazon planea regalar más de 30 juegos de PC en julio, para celebrar lo que llaman el “día de Prime”, y entre los títulos se encuentran algunas joyas, incluyendo la trilogía de Mass Effect en su versión remasterizada, llamada Mass Effect Legendary Edition. Son juegos gratis, ¿necesitamos decir algo más?

La lista de juegos gratis disponibles en el “Prime Day” también incluye los clásicos Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast y Star Wars: Republic Commando, además de los juegos de carreras Need for Speed Heat y Grid Legends.

Estos juegos estarán disponibles el 12 y el 13 de julio. Sin embargo, desde el 21 de junio al 13 de junio también regalarán juegos indie y clásicos como Metal Slug 2, Samurai Shodown II, The King of Fighters 2000, HUE, 10 Second Ninja X y otros. La lista completa la puedes encontrar aquí. Por supuesto, para obtener los juegos gratis será necesario tener una suscripción a Amazon Prime, o suscribirse al menos por este mes. Apunta estas fechas en tu agenda. [vía Amazon / Polygon]