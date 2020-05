Filed to:

Si tienes un Android ahora tienes la oportunidad de probar uno de los mejores emuladores de la Nintendo 3DS que existen para teléfonos. En la Play Store de Google ya puedes descargar una versión oficial de Citra.



Al parecer, y después de cientos de peticiones para que llevaran una versión portátil de su emulador de escritorio, un e quipo de desarrolladores (con ayuda del emulador de GameCube de Dolphin’s) ha lanzado una versión beta oficial de Citra.



Aunque el trabajo no es perfecto, sí podemos decir que se trata de uno de los mejores que hemos visto. El problema, como en otras ocasiones, se debe a la dificultad de programar para los diferentes teléfonos Android disponibles, pero como decimos, sigue siendo un logro increíble.



En el emulador podemos usar controles de movimiento a través de los giroscopios de los teléfonos:

El siguiente vídeo muestra algunas imágenes de lo conseguido con títulos como Majora’s Mask o Super Mario 3D Land:



El tiempo dirá si Citra se mantiene activa y la gran N no la acaba tumbando, ya que como ellos mismos recuerdan , “la aplicación Citra no incluye ningún juego ni archivos con derechos de autor. Según la ley debes volcar tus juegos de Nintendo 3DS para usar con Citra. La aplicación no está afiliada, asociada, autorizada, respaldada ni oficialmente conectada con Nintendo”.