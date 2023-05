No soy lo que se entiende por un “gamer”. Le eché muchas horas al Red Dead Redemption 2 en Google Stadia, pero Stadia cerró y yo me quedé con un bonito mando en el cajón, sin engancharme a ningún otro juego desde entonces. Ahora he vuelto a jugar. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom conquistó mi corazón en el momento que construí mi primera balsa, así que decidí seguir jugándolo en la tele con un mando en condiciones. Pero en lugar de comprarme el Pro-Controller de Nintendo por 70 euros, pensé que podría aprovechar el mando de Stadia de alguna manera, y encontré una forma fácil de hacerlo.

8BitDo es una empresa famosa por sus mandos retro y sus mods para consolas antiguas, pero con el tiempo ha ido sacando todo tipo de productos para juegos de consola. Uno de estos productos es el 8BitDo Wireless USB Adapter 2, un dispositivo que se conecta a un puerto USB de la Nintendo Switch (entre otras plataformas) para poder vincularle casi cualquier mando o controlador de juegos. El 8BitDo engaña a la consola para que piense que es el Pro-Controller conectado por cable, pero en realidad estás usando un mando inalámbrico. Estos son los pasos a seguir para conectar tu mando a la Nintendo Switch: