Estas son las novedades de iOS 15, la próxima actualización del iPhone

Imagen : Apple

Apple acaba de hacer oficial la próxima versión de iOS, el sistema operativo del iPhone. iOS 15 cambia la manera en la que funcionan las notificaciones con una nueva función llamada Focus, añade reconocimiento de texto a tus fotos y renueva aplicaciones como FaceTime, Mensajes, Wallet, Tiempo y Mapas.



Advertisement

FaceTime, la aplicación de videollamadas de Apple, es la más beneficiada por la actualización. En iOS 15, FaceTime añade soporte de audio espacial, por lo que, con unos AirPods Pro u otros auriculares compatibles, las voces de tus contactos sonarán desde su ubicación relativa en la pantalla. “Voice isolation”, una nueva función basada en aprendizaje automático, permite eliminar el ruido del entorno y aislar tu voz, mientras que “Wide spectrum” permite que tus interlocutores escuchen lo que ocurre a tu alrededor poniendo encima tu voz. “Grid View” es una nueva interfaz para ordenar a los participantes de una llamada en cuadrícula, en lugar de en ventanas flotantes. “Portrait mode” o “modo retrato” desenfoca el fondo para que tus contactos solo vean enfocada tu cara. “FaceTime links” permite agendar o compartir un enlace a la llamada incluso con personas que no tienen dispositivos de Apple, para que se unan desde el navegador en Android o un PC. “SharePlay” permite compartir música o vídeos con los otros participantes de la llamada, de forma que podáis escuchar una canción de Apple Music todos a la vez (incluso compartiendo los botones de pausa o cambiar de canción), así como una serie o película en plataformas como Disney, Hulu o HBO Max (pero también vídeos en TikTok). Hay una API abierta a todos los desarrolladores, pero Netflix parece ser la gran ausente. Por último, “Screen sharing” es una función de compartir pantalla, por ejemplo para jugar a algo o pedir ayuda técnica a un amigo.

La otra gran novedad de iOS 15 son los cambios en el funcionamiento de las notificaciones. Por un lado, “Notification summary” resume las notificaciones que te han ido llegando, seleccionándolas de manera inteligente. Puedes elegir si el resumen te llega por la mañana o por la tarde. Por otro lado, “Focus” te permite cambiar el comportamiento de las notificaciones según el contexto. Por ejemplo, si estás en el trabajo, puedes elegir que solo recibas notificaciones relacionadas con el trabajo. Y si estás en tu tiempo libre, solo notificaciones de amigos y familia. Focus no solo cambia el comportamiento de las notificaciones, sino la pantalla de inicio de tu iPhone, los iconos y widgets visibles en cada tramo del día. Puedes crear un Focus personalizado que se sincronizará automáticamente con tus otros dispositivos de Apple. Si no quieres recibir ninguna notificación, puedes usar el modo “No molestar” como hasta ahora, pero ahora “No molestar” avisará a tus contactos que no estás recibiendo notificaciones (y tus amigos podrán saltarse esa limitación y notificarte igualmente a través de Mensajes si es algo urgente).

Imagen : Apple

Con iOS 15, el iPhone escanea automáticamente el texto de tus fotos. Gracias a la nueva función “Live text”, puedes copiar y compartir directamente el texto que aparece en una imagen (por ejemplo, una captura de pantalla que te han enviado o una foto que has hecho a una pizarra). Puedes seleccionar el texto simplemente pulsándolo con el dedo en la foto. “Live text” también reconoce números de teléfonos y te permite llamar directamente. Funciona en iPhone, iPad y Mac y está disponible en siete idiomas. Pero no solo reconoce texto, sino también cosas como la especie de una flor o la raza de un perro. También funciona con libros, obras de arte y lugares famosos. Como Google Fotos.



En consecuencia, “Spotlight”, el buscador del iPhone, también se actualiza. Ahora puedes buscar fotos por el texto que aparece en ellas o por la localización. Además, “Spotlight” añade nuevos resultados más completos para tus contactos. Puedes ver su localización compartida, tus citas de calendario con ese contacto, vuestras fotos y mensajes... Y ahora también puedes buscar a personas famosas y ver información sobre ellas directamente desde el buscador.

Mensajes se actualiza con nuevos diseños de collage cuando recibes un lote de fotos (que puedes deslizar directamente, sin poner las fotos a pantalla completa) y una interesante función llamada “Shared with you”. Con “Shared with you”, si recibes un enlace a una noticia, este se guarda en una nueva sección de Apple News para que puedas leer el artículo más tarde. Lo mismo con los enlaces a canciones en Apple Music, y con las fotos en Fotos. De hecho, las fotos que recibas por Mensajes ahora se guardarán en tu galería; pero solo las que Apple considere que son importantes, como aquellas en las que sales, no memes ni capturas. “Shared with” you está integrado también en Safari.

Advertisement

Fotos se actualiza con una nueva función llamada “Memories” que crea una especie de álbum interactivo con las fotos y vídeos que tengas de un recuerdo determinado (por ejemplo, de una escapada de fin de semana). El álbum cambia de tono y de ritmo según la canción que pongas de fondo (si pones una canción nostálgica, algunas fotos saldrán en blanco y negro; y si pones una canción más dinámica, será un álbum más dinámico, con transiciones más rápidas). Las transiciones coinciden con el beat de la canción, y los colores de las fotos y los vídeos serán consistentes para que se vea como una película.

Wallet también ha recibido una gran actualización con la opción de meter documentos de identificación en la cartera digital, empezando por el carné de identidad y el carné de conducir en algunos estados de Estados Unidos. Apple ha anunciado que la TSA (la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos) aceptará estos documentos digitales basados en la misma tecnología de seguridad que Apple Pay en sus aeropuertos. También podrás añadir la llave digital de tu hogar a Wallet para abrir una cerradura inteligente. Por último, Hyatt Hotels se unirá a otros socios como Disney para crear llaves digitales en 1000 hoteles en todo el mundo.

Advertisement

Otras aplicaciones como Tiempo y Mapas también se actualizan. Tiempo tiene nuevos diseños de interfaz que cambian según el tiempo que haga y Mapas tiene un nuevo diseño con los edificios de una ciudad representados en un 3D un poco caricaturesco que llegará próximamente a un puñado de grandes ciudades del mundo. En algunas ciudades también estará disponible una nueva función de navegación en realidad aumentada similar a la que ofrece Google Maps.

iOS 15 completa su lista de novedades con algunas mejoras en Siri, que ahora puede seguir el contexto de la conversación si le preguntas sobre algo relacionado con la pregunta anterior, búsquedas de voz en Safari, nuevos diseños de ropa para los stickers de Memoji sugerencias de widgets, traducción en tiempo real y la opción de encontrar el iPhone cuando está apagado .

Advertisement

La primera beta para desarrolladores de iOS 15 estará disponible hoy mismo. La primera beta pública estará disponible en julio. iOS 15 llegará a los consumidores en otoño.