Hay muchas cosas interesantes en iOS 15, pero el rediseño de Safari fue una gran decepción. Sin embargo, parece que Apple ha escuchado a los usuarios porque la sexta versión beta de iOS 15 ahora ofrece una opción para recuperar el “antiguo Safari”.

Safari obtuvo un rediseño importante como parte de las versiones beta de iOS 15. La barra de búsqueda se movió a la parte inferior de la pantalla, principalmente como una forma de facilitar el uso del navegador con una sola mano. Sin embargo, su ubicación iba cambiando haciendo ping-pong entre la parte superior e inferior de la pantalla dependiendo de lo que estuvieras haciendo. Otras funciones clave, como el botón de refrescar página, estaban ocultas dentro de menús poco intuitivos. En nuestro repaso de iOS 15, el rediseño de Safari fue una de las pocas características en las que parecía que Apple simplemente había fallado.

Apple ha estado haciendo pequeños ajustes en el rediseño de la aplicación tras la reacción de los betatesters. La barra de búsqueda se mantuvo en la parte inferior de la pantalla. Sin embargo, la última actualización permite a los usuarios seleccionar un modo de “pestaña única”, que es efectivamente la versión anterior de Safari, con la barra de búsqueda en la parte superior.

Bueno, ¿y qué? ¿No es ese el propósito de una beta? ¿Ver qué funciona y qué no antes de un lanzamiento público? Sí, pero esto también es Apple, una compañía conocida por hacerte lidiar con sus elecciones de diseño, te gusten o no. Tomemos como ejemplo la feroz reacción del público cuando Apple decidió que se acabaron las tomas de auriculares. En ese momento, el vicepresidente senior de Apple, Phil Schiller, dijo una frase infame: “La razón para por la que seguimos adelante se reduce a una palabra: coraje”. Traducción: Lo siento, amigos, puede que no les guste lo que hemos hecho, pero confíen en nosotros cuando decimos que es lo mejor para todos. En pocas palabras, esa ha sido siempre la postura de Apple sobre los cambios de diseño.



Apple ocasionalmente cambia de rumbo, pero hacen falta muchas quejas. El año pasado, la compañía reemplazó sus odiados teclados de mariposa y volvió a los switches de tijera para sus ordenadores portátiles. Sin embargo, se necesitaron casi cinco años de quejas (también de algunas personas muy famosas) para llegar a ese punto. El hecho de que Apple incluya una opción separada para los usuarios es un cambio importante con respecto a su estrategia habitual, incluso aunque sea aplaudida por casi todos los que tuvieron que sufrir el rediseño de Safari en la versión beta.

“Me alegra que Apple esté ofreciendo ahora una opción para volver a la antigua barra de direcciones de Safari en iOS 15, pero esta idea de que Apple ofrezca dos interfaces de usuario diferentes como configuración no es típico de Apple, creo”, escribió Mark Gurman, un veterano Pronosticador de Apple, en Twitter.

Por supuesto, las cosas todavía están en fase beta. El lanzamiento público final de iOS 15 probablemente no se lanzará hasta el próximo mes, cuando se espera que Apple presente el iPhone 13 y otros dispositivos de próxima generación. Pero por una vez, es bueno ver que Apple ofrece a los usuarios más personalización, en lugar de menos.