Apple Watch SE: ¿qué pierdes si eliges el reloj "más barato" de Apple?

Foto : Victoria Song

A todos nos gusta una buena oferta , y después de jugar un poco con el Apple Watch SE, debo decir que este reloj es una oferta bastante buena.

El modelo base del Apple Watch SE cuesta $ 280 (300€). Eso son $ 120 (129€) menos que el Series 6 más barato . No es una diferencia despreciable, hay mucho que puedes hacer con ese dinero . La pregunta es si vale la pena ahorrárselo teniendo en cuenta las cosas a las que estás renunciando .

Así que vayamos al grano. ¿Qué estás sacrificando exactamente si optas por un Watch SE? Para empezar, no obtienes la aplicación de electrocardiograma ( ECG) para la detección de fibrilación auricular o el nuevo sensor de monitoreo de oxígeno en sangre. Tampoco obtienes la pantalla siempre encendida que se introdujo con el Series 5 , el chip S6 más rápido del Series 6 o el chip U1 de banda ultra ancha. En cuanto a la carga , el Series 6 pasa de cero a 100% un poco más rápido: en 1,5 horas en lugar de las 2,5 horas d el Watch SE . En cuanto a la conexión wifi, el Series 6 admite 2, 4 y 5 GHz, mientras que el SE solo admite la primera. Estas son omisiones significativas , pero ¿en términos de uso diario para una persona promedio? Hmm. No estoy muy segura .

Esto es a lo que no renuncias . Todos los sensores de movimiento del Watch SE (acelerómetro, giroscopio, altímetro siempre activo, etc.) son exactamente los mismos que los del Series 6. Eso significa que tienes detección de caídas y cosas como las llamadas de emergencia . Ta nto el Seri es 6 como el Watch SE comparten el mismo sensor óptico de frecuencia cardíaca de segunda generación, lo que significa que no es m enos preciso con respecto al seguimiento del estado físico. (El ECG requiere un sensor eléctrico de frecuencia cardíaca por separado, y esto es lo que le falta al SE). Aun así tiene cosas como el GPS y opcionalmente la conexión celular integrados. El Watch SE también tiene una pantalla Retina que, cuando está activa y se compara con el Series 5, es casi indistinguible a mis ojos. Te lo aseguro, leo est as tablas de especificaciones una y otra vez y, honestamente, no estás renunciando a tanto como piensas.

Foto : Victoria Song

En términos de diseño, el Watch SE no tiene opciones de colores o materiales p remium como el Series 6. Viene con el antiguo modo de espera y caja de aluminio en gris espacial, dorado o plateado . Pero puedes usar las mismas correas que puede con el Series 6, y aunque inicialmente era escéptica , en realidad me gusta la Solo Loop. (¡Muerte a todas las hebillas!).

El chip S5 es, por ahora, bastante ágil . No tengo ninguna queja sobre la conectividad o el rendimiento de las aplicaciones . Estoy segura de que el chip S6 es más rápido, pero el S5 es mejor que “ suficientemente rápido”. La respuesta al doblar la muñeca para despertar de la pantalla del Watch SE también es bastante buena. No estoy segura de si es solo mi memoria la que me falla, pero se siente más rápido que lo s Series 2, 3 y 4. ¿Quizás es el chip S5? En cualquier caso, no me siento estafada por no tener una pantalla siempre encendida. Honestamente, lo que más me gustó de la pantalla siempre encendida del Series 5 era que el reloj se despertaba más rápido cuando quería ver mis métricas a mitad de carrera. Todavía no he tenido la oportunidad de salir a correr con el Watch SE, así que no sé si sentiré la ausencia de la pantalla siempre encendida en este escenario.

Foto : Victoria Song

Al igual que con el Series 5, algunas de las mejores actualizaciones del Series 6 son en realidad actualizaciones de watchOS 7. Eso significa que el Watch SE también la s tiene. ¿Notificación para lavarse las manos? Lo tiene y es genial que no tenga que tocar el reloj para activarlo. ¿Seguimiento del sueño? Lo tiene también . Tendremos que ver cómo el seguimiento del sueño agota la batería del SE en comparación con el Series 6, pero no pierdes la función . ¿Nuevos algoritmos de fitness? El Watch SE los tiene. Y cuando se lance Fitness + , el Watch SE será compatible .

Las notificaciones de ECG y fibrilación auricular son innovaciones maravillosas. Pero a menos que teng as una afección cardíaca o esté en el rango de edad de riesgo , no es la característica más necesaria. La falta de ECG no significa que no vayas a recibir advertencias que potencialmente pueden salvart e la vida si tu frecuencia cardíaca se dispara repentinamente o cae en picado más allá de su rango normal. Eso es algo que viene con watchOS, incluso el Series 3 tiene esa capacidad. En cuanto al control de oxígeno en sangre, sí, admito que me gustaría tenerlo . Sin embargo, esta es otra innovación que, en términos generales, las empresas de dispositivos portátiles no han descubierto cómo implementar de una manera verdaderamente fiable todavía. Los sensores de SpO2 han estado presentes en los relojes inteligentes desde 2017, y el público está interesado en sus capacidades porque es posible que detecten problemas respiratorios (quizás incluso la aparición de covid-19). Pero todavía no hay herramientas de diagnóstico que utilicen el sensor de SpO2.

Solo he probado el reloj durante un día y hay muchas más pruebas que debo hacer antes de sentirme cómoda para dar un veredicto final. Por ejemplo, ¿cómo se compara el Watch SE con el Series 6 en términos de rendimiento y duración de la batería? ¿Realmente echaré en falta el ECG en mi vida diaria? ¿Cuánto extrañaré la pantalla siempre encendida? ¿Cómo funcionará watchOS 7 con el chip S5 ? ¿Alguien se dará cuenta que llevo el Apple Watch “más barato”?



Es posible que después de un periodo de prueba más largo, encuentre más cosas que criticar . Pero en lo que respecta a las primeras impresiones, este puede ser el reloj con mejor calidad/precio del catálogo de Apple .