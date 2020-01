Aquí van dos cameos que seguro te perdiste en The Rise of Skywalker

star wars: the rise of skywalker

Rey seguro que también se perdió los cameos.

Imagen : Disney/Lucasfilm

¿Sabías que Ed Sheeran salía en esta película? ¿No? Bueno, no pasa nada , sinceramente . ¡Pero ahí está ! Parece que la nueva trilogía de Star Wars ha sido generosa con los cameos. Y aunque algunos han sido bastante obvios, hay al menos un par que casi con total seguridad te has perdido .

En un nuevo post en su blog promocional Oh My Disney, la compañía ha mostrado algunas de las cosas que podrías habert e perdido en Star Wars: The Rise of Skywalker, incluidos los cameos que hemos mencionado antes . Lo primero de todo , ¿sabías que John Wiliams salía en la película, protagonizando su primer cameo en una película de Star Wars? Se le puede ver en el bar de Kimji, donde aparece brevemente en el fondo como un barman barbudo llamado Oma Tres, q ue es un anagrama de “Maestro”.

Y también está Ed Sheeran. Que representa el papel de... este tío :

¿¿¿ Ed Sheeran???

I magen : Disney/Lucasfilm

¿Quién demonios es ese? Ni idea . No dicen su nombre. Es un alienígena de la Resistencia. Pero oye , al menos es un cameo menos incómodo que su misteriosa aparición en Juego de Tronos.