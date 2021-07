Un nuevo proyecto busca descubrir evidencia de extraterrestres, no observando sistemas estelares distantes, sino encontrando rastros de sus tecnologías dentro de nuestro sistema solar, e incluso en la Tierra.



La búsqueda de inteligencia extraterrestre, o SETI, comenzó en la década de 1960, pero los científicos aún tienen que encontrar pruebas contundentes de su existencia. Los Mulders del mundo pueden argumentar lo contrario, pero los avistamientos de ovnis, también conocidos como avistamientos de fenómenos aéreos no identificados (UAP), no son evidencia suficiente para que los científicos declaren la existencia de civilizaciones alienígenas. Un informe del Pentágono entregado al Congreso el 25 de junio decía lo siguiente:



La cantidad limitada de informes de alta calidad sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP) obstaculiza nuestra capacidad para sacar conclusiones firmes sobre la naturaleza o intención de UAP.

Aún así, la búsqueda de extraterrestres continúa, ya que representa una de las preguntas más profundas, si no la más profunda, sin respuesta en la ciencia.



Con ese fin, una iniciativa SETI recientemente lanzada, llamada Proyecto Galileo, ha anunciado su objetivo de buscar señales tecnológicas extraterrestres, pero en lugar de buscar señales de radio extraterrestres o mensajes codificados en luz láser, como han hecho otros proyectos, los investigadores buscarán objetos físicos ubicados cerca. Estos objetos podrían tomar la forma de una sonda pasajera, un pequeño objeto en órbita alrededor de la Tierra o, para el deleite de ustedes, Mulders, UAP.



El astrónomo Avi Loeb de la Universidad de Harvard es el cofundador y director del Proyecto Galileo, nombrado en honor al astrónomo italiano injustamente difamado del siglo XVII. Es posible que ya estés familiarizado con Avi Loeb, ya que ha aparecido en muchos titulares por sugerir polémicamente que el objeto interestelar ‘Oumuamua, que pasó brevemente por nuestro sistema solar en 2017, era una sonda alienígena. Además de ser un visitante exótico desde lejos, ‘Oumuamua exhibió una extraña forma de cigarro y pareció acelerar sin la ayuda de la gravedad, lo que llevó a Loeb a inferir la presencia de tecnología alienígena.



Otros científicos han estado en desacuerdo con esta afirmación, proporcionando explicaciones plausibles de cómo ‘Oumuamua adquirió su forma extraña y por qué se movió de la forma en que lo hizo, pero Loeb, en mi opinión, tenía razón al hacer su afirmación.



La galaxia de la Vía Láctea probablemente ha albergado una plétora de civilizaciones alienígenas a lo largo de su larga historia, y aunque muchas de esas formas de vida ahora pueden haber desaparecido, las sondas que enviaron aún podrían estar vagando sin rumbo fijo por el cosmos. Demonios, incluso nuestra insignificante civilización humana ha lanzado cinco (¡sí, cinco!) Sondas interestelares o que pronto serán interestelares: Voyager 1 y 2, Pioneer 10 y 11, y New Horizons. En consecuencia, no es descabellado sugerir que nuestra galaxia está plagada de sondas interestelares, tanto primitivas como avanzadas. “ Oumuamua probablemente no sea una nave espacial extraterrestre, pero como argumenta el equipo del Proyecto Galileo en su página de inicio, “la ciencia no debería rechazar dogmáticamente las posibles explicaciones extraterrestres debido al estigma social o preferencias culturales”.



Que los aviones alienígenas se burlen de los aviones de combate en ocasiones o que los satélites alienígenas del tamaño de una tostadora nos estén espiando desde la órbita de la Tierra son afirmaciones más radicales, pero nuevamente, el equipo no se equivoca al considerar la posibilidad de una procedencia extraterrestre.



Las actividades planificadas para el Proyecto Galileo incluyen búsquedas de objetos interestelares similares a Oumuamua, UAP y satélites extraterrestres en órbita alrededor de la Tierra. El equipo buscará objetos interestelares mediante el estudio de estudios astronómicos existentes y futuros (incluidas las observaciones realizadas por el próximo Observatorio Vera C. Rubin) y buscará posibles UAP con una red de telescopios de tamaño mediano y alta resolución, conjuntos de detectores y cámaras. La inteligencia artificial se utilizará para distinguir fenómenos naturales o creados por el hombre, como pájaros, drones aéreos y aviones de combate F-22 Raptor, con artilugios extraterrestres reales.



Cuando se trata de buscar y estudiar UAP, el equipo “no buscará datos de sensores propiedad del gobierno que no fueron diseñados para este propósito, sino que recopilará nuestros propios datos científicos de vanguardia de manera reproducible”, como escribió Loeb en un ensayo que compartió conmigo. “La mayor parte del cielo sobre nosotros no está clasificado”.



Los telescopios futuros, incluido el Observatorio Vera Rubin, deberían poder detectar objetos de 3 pies de ancho en órbita terrestre. El truco, por supuesto, estará en validar los objetos candidatos como verdaderamente extraterrestres por naturaleza.



Como informa Space.com, el proyecto ya recibió 1.755 millones de dólares en donaciones, y el equipo actualmente está llevando a cabo reuniones semanales y está considerando qué instrumentos comprar. Frank Laukien, presidente y director ejecutivo de Bruker Corp., una empresa de fabricación de equipos científicos con sede en Massachusetts, es el otro cofundador del Proyecto Galileo.



En caso de que no se detecte tecnología alienígena, el proyecto aún recopilará datos científicos valiosos que podrían usarse para estudiar asteroides y cometas interestelares y revelar nuevos fenómenos atmosféricos, entre otras cosas.

Me gusta mucho este proyecto, ya que llena un vacío importante en la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. Como admite el equipo, este “proyecto basado en tierra es complementario al SETI tradicional”. Dicho esto, es importante no adelantarse a las pruebas y sacar conclusiones precipitadas. Cuando quieres encontrar extraterrestres con todas tus fuerzas, es fácil ver los fenómenos naturales y provocados por el hombre como evidencia de ellos. Es posible que la recopilación de datos no sea tan llamativa como un video granulado tomado de un avión de combate, pero es más probable que arroje las respuestas que estamos buscando.