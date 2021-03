Captura de pantalla : Nintendo/GameFreak/ILCA/GameXplain@YouTube.

Nintendo ha anunciado un remake para los juegos Pokémon Diamond y Pokémon Pearl que llegarán a Nintendo Switch. Ambos títulos originalmente se estrenaron en la consola portátil Nintendo DS, aquí podrás ver cómo se comparan los gráficos originales con la nueva versión.

Pokémon Diamond y Pokémon Pearl, conocidos en español como Pokémon Diamante y Perla, llegaron a la Nintendo DS en el año 2007 (2006 en Japón). Se trataban de los primeros juegos en la cuarta generación de la saga, y poco después llegó su versión actualizada, Pokémon Platinum.

Ahora, más de una década después, Nintendo quiere celebrar el aniversario número 35 de la saga con un remake de Diamante y Perla, con un estilo gráfico en parte similar al que vimos en The Legend of Zelda: Link’s Awakening para Switch, aunque no tan detallado. De todas formas, se trata del regreso de un clásico de la saga que podrá ser disfrutado en la nueva generación de consolas de Nintendo, con mejores gráficos, mejores animaciones y todos los pokémon que podamos querer.

El remake, llamado Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, llegará en la segunda mitad de 2021.