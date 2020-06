Filed to:

Captura de pantalla : El Changli en acción ( Jalopnik )

Los que estáis siguiendo con nosotros esta saga por capítulos del auto nuevo más barato habéis sido muy pacientes, así que ha llegado la hora. El auto eléctrico más barato que puedes comprar lo pedimos en Alibaba, fue enviado desde China, transportado en camioneta a mi casa, lo sacamos de su caja, y ahora finalmente es hora de ver si esta cosa ridícula realmente funciona. ¿Estás emocionado? Por supuesto, eres humano Así que adelante, vean cómo funciona esta pequeña caja de sorpresas.



Al igual que todas mis experiencias con el Changli hasta ahora, estoy realmente sorprendido (para bien) de lo que esperaba. ¡Conduce! Conduce de una manera perfectamente utilizable, no muy rápido, no, Dios no, pero para un vehículo de barrio, funciona absolutamente.



Quiero decir, sí, se quedó en el barro casi de inmediato, pero David y yo simplemente levantamos la parte de atrás y estábamos listos para partir o tra vez.



Se conduce sin sentir que estás en un contenedor de reciclaje volcado impulsado por una licuadora con un panecillo rancio pegado, que era lo que honestamente esperaba. En cambio, se siente como si estuvieras en ... ¡un auto! No se está separando, no es incómodo, la conducción es predecible, los frenos funcionan, ¡nada mal!



El hecho de que este automóvil de 930 dólares (está bien, 1.200 dólares con baterías) tiene una cámara de respaldo que funciona es asombroso para mí, al igual que el hecho de que tiene una radio y un calentador (no nos dimos cuenta hasta después de que filmamos el video, pero ese interruptor en el tablero por la palanca de cambios está conectado a un pequeño calentador eléctrico), el hecho de que tenga algo que pueda considerarse un lujo o una opción es simplemente increíble.



Sin embargo, el Changli también viene de serie con un talón de Aquiles bastante reseñable: ese motor de 1.1 caballos de fuerza.



En carreteras planas, en realidad está bien, la aceleración es utilizable, la velocidad máxima parece alrededor de 30 kmh más o menos, todo lo suficientemente bueno para un vehículo eléctrico de barrio de baja velocidad.



Sin embargo, una vez que llegas a una colina o pendiente, la realidad de la física y el cruel control de la gravedad aparecen. Con tres personas adentro (esto fue probado con dos adultos y un niño y tres adultos), el Changli toma las colinas a un ritmo de caminata, y eso en el mejor de los casos.



Incluso con una persona dentro, una colina empinada disminuye drásticamente el Changli, especialmente si está comenzando la cuesta arriba. En una carrera con mi hijo Otto, de 9 años, cuesta arriba, ese pequeño repecho al inicio dejó sin fuerzas al Changli. A continuación tuve que soportar un baile de victoria de lo más cruel, como se puede ver en el video.



Hasta ahora nunca se detuvo por completo en una colina empinada, pero se siente como si estuviera cerca.



Sin embargo, creo que este podría ser un problema fácil de resolver, ya que los motores eléctricos con el triple de potencia están disponibles por poco dinero, así que tal vez investigaré a esta pequeña bestia.



Hasta entonces, esta cosa ha sido una maravilla para conducir. Lo manejas por completo, todo el tiempo, y no tengo nada negativo que decir. Sé que hay un potenciómetro o algo en el pedal del acelerador, pero sinceramente, casi podría ser un interruptor de encendido y apagado.



Incluso fuimos y recogimos un almuerzo después de este primer viaje, estacionándolo en un parking real en un restaurante real, y todo funcionó bien, lo que, dado el contexto de lo que es esto, creo que es un logro notable.



Funciona. Es un automóvil eléctrico asombrosamente barato que puedes comprar en un sitio online que vende relojes inteligentes de 10 dólares y que realmente hace su trabajo y conduce. Es una cosa increíble.

Próximamente profundizaremos en la tecnología del Changli, y vendrán más capítulos. Solo estamos comenzando, amigos.