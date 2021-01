Gif : Virgin Hyperloop / YouTube

Llevamos años siguiendo la evolución de los diferentes proyectos de hyperloop que hay alrededor del mundo, pero aún tenemos preguntas : ¿Cómo será realmente viajar a bordo de una de esas cápsulas? ¿Cómo serán las estaciones de hyperloop o los andenes? Este vídeo nos saca de dudas.



El vídeo lo ha publicado Virgin Hyperloop y hay que tomarlo como lo que es: una pieza promocional con mucho marketing que imagina un medio de locomoción absolutamente futurista. Con todo, el diseño del interior de las cápsulas o de cómo se accede a ellas parece bastante creíble. Este es el vídeo:

Según la compañía cada cápsula tendrá una capacidad para 28 pasajeros. Detalles como el tiempo que falta para llegar o la velocidad no son nada nuevo en el transporte público, pero las estaciones de carga inalámbrica para dispositivos móviles realmente serían algo muy bienvenido. Me resulta llamativo que no existan cinturones de seguridad como en los aviones.

El novedoso medio de transporte opera casi sin hacer ruido, pero pasar largo tiempo metido en una de esas cápsulas sin escuchar absolutamente nada puede poner nervioso a cualquiera. Para hacer la experiencia más relajante cuando llegue el momento, Virgin Hyperloop está teniendo en cuenta todos los detalles, hasta el hilo musical. Recientemente, la directora de experiencia a bordo de Virgin Hyperloop, Sara Luchian concedió una entrevista en exclusiva a Fast Company en la que se puede escuchar el que será el futuro hilo musical de Hyperloop, al menos del que fabrique Virgin. [vía Ma shable]